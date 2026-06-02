​Colombia le ganó a Costa Rica y dejó buena imagen 

Colombia derrotó 3 a 1 a Costa Rica, en el duelo de dos entrenadores Made in La Paternal: tanto Néstor Lorenzo como Fernando Batista surgieron de las Inferiores de Argentinos Juniors. Y para los Cafeteros resultó una actuación positiva, con Luis Díaz, su principal figura, ratificado como el futbolista determinante, con un gol (2 a 0) y una asistencia.

El 1 a 0 fue de Davinson Sánchez y el 3 a 1 de Luis Suárez, del Sporting de Lisboa. Andrey Soto, de cabeza, había descontado para los Ticos. El balance no solo incluye al jugador del Bayern. Las sensaciones dieron para el optimismo en la mayoría de los jugadores.

Lorenzo, con la cabeza puesta en el debut ante Uzbekistán, el 17 de junio, no iba a arriesgar jugadores en el amistoso en El Campín de Bogotá. Les dio oportunidad a jugadores que no suelen ser titulares como Santiago Arias, Willer Ditta (evitó el 2 a 2 sobre la línea), Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, Carlos Gómez y Juan Camilo Hernández.

En el segundo tiempo ingresaron Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño (el todavía jugador de River fue ovacionado), Déiver Machado, Jaminton Campaz (Rosario Central) y James Rodríguez (ingresó por Carrascal). También hubo minutos para el arquero Ospina, en lugar de Camilo Vargas. Y Lorenzo le dio 20 minutos a Juan Fernando Quintero, quien expuso buenas gambetas y una participación positiva. Fueron once cambios en el segundo tiempo para los locales.

Si bien la parte ofensiva aprobó el examen, por la calidad y la continuidad de elaboraciones, también se observaron algunas fallas en el fondo.

Arias, futbolista de Independiente, fue protagonista de un incidente por un cabezazo que recibió de Mitchell, tras una discusión. Sin embargo, el árbitro solo amonestó al agresor.

Luis Diaz festeja el 2 a 0 (Reuters). Luis Diaz festeja el 2 a 0 (Reuters).

La agresión a Arias

El futbolista colombiano sufrió el impacto de un cabezazo de Mitchell, de Costa Rica, durante el amistoso entre ambas selecciones. Fuente: D Sports.

James Rodríguez festeja con Yerry Mina (Reuters). James Rodríguez festeja con Yerry Mina (Reuters).

Los goles del triunfo de Colombia

Los Cafeteros vencieron con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. Fuente: D Sports.

Colombia jugará otro amistoso, el 7 de junio en San Diego, ante Jordania, rival de Argentina. El equipo de Néstor Lorenzo también se enfrentará en el Mundial ante República del Congo y Portugal.

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