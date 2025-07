​Colapinto vuelve al primer amor con sponsor nuevo 

En medio de rumores poco venturosos sobre su futuro en la Fórmula 1, Franco Colapinto volverá al sitio donde se subió por primera vez a un auto de la máxima categoría. Desde este viernes, cuando comience la primera práctica libre a partir de las 8:30, el argentino rodará durante todo el fin de semana en Silverstone, circuito en el que tuvo su primera experiencia en Williams, antes de dar el salto para disputar las últimas nueve pruebas de la temporada 2024.

https://www.instagram.com/p/DLp12PdieGv/

Claro que la situación es muy distinta a la del año pasado. Con cinco Grandes Premios a bordo del Alpine, Colapinto llegó a Inglaterra en busca de mejorar un rendimiento muy pobre del auto, que pierde en las rectas con un motor menos potente que el de los rivales, que degrada mucho los neumáticos y que tampoco se muestra confiable en ritmo de carrera. En el balance, no es descabellado afirmar que se trata del peor monoplaza de la parrilla a esta altura del campeonato, sobre todo a partir de las mejoras que mostraron los Sauber, los Haas y los Aston Martin.

En ese contexto y cumplido el plazo original de prueba de cinco GP que la escudería francesa le había puesto, Colapinto quedó envuelto en diferentes rumores y cruces de declaraciones que perturbaron su tranquilidad. Sin embargo, la aparición de un nuevo sponsor ratificado en la tarde del jueves destierra cualquier tipo de versión sobre una hipotética salida de Alpine a corto plazo. La empresa de telecomunicaciones Claro, del magnate mexicano Carlos Slim, y el equipo francés acordaron un vínculo hasta 2025 para que el argentino luzca la marca en su casco. “Hemos estado presentes en este deporte durante varios años y ahora regresamos junto al equipo Alpine. Estamos muy emocionados de acompañar a Franco en este momento clave”, expresó Julio Porras Zadik, el CEO de la empresa para Sudamérica.

https://twitter.com/ClaroSports/status/1940817816430727582

Slim fue clave para el desembarco y la estadía del mexicano Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 durante una década y media, y ya el año pasado había mostrado interés en las prestaciones de Colapinto, sobre todo para marcar presencia latinoamericana en la categoría. De esta manera, quedan sepultadas las versiones de un posible reemplazo de Colapinto a manos del finés Valtteri Bottas, hoy piloto de pruebas de Mercedes. Una reunión entre Flavio Briatore, mandamás de Alpine, y Toto Wolff, director deportivo de Mercedes, había disparado un rumor que el sitio The Race y la propia página oficial de la F1 se habían encargado de divulgar.

“Los rumores siempre están y en un deporte como la Fórmula 1 estuvieron siempre y van a seguir estando. Hay que acostumbrarse un poco a eso”, minimizó Colapinto en una entrevista con ESPN ya desde Silverstone. “Yo quiero estar enfocado en lo mío. Nuestro objetivo, primero que nada, es mejorar un poco el auto y sentirnos un poco más cómodos. Cuando me den un auto top, ahí vamos a poder evaluar un poco mejor. Cuando yo no esté haciendo el trabajo que esperan o no esté sumando los puntos que se esperan, veremos”, completó el argentino, confiado porque si bien no sumó en el torneo, terminó todas las carreras y no se mantuvo lejos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que también dejó en claro que el auto está rindiendo muy por debajo de lo esperado.

Con ese panorama, Colapinto tendrá dos ensayos este viernes 8:30 y 12:00, el sábado será la FP3 a las 7.30 y la clasificación a las 11, y el domingo a las 11 será la carrera.