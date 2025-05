​Colapinto sabe que llegó su hora 

La hora de Franco Colapinto llegó. Empieza a correr el reloj de las cinco carreras que Alpine le confirmó al argentino para que demuestre aquello de lo que es capaz como dueño de uno de los 20 asientos del automovilismo más codiciados del mundo, los de la Fórmula 1. La presión que tenía el australiano Jack Doohan recae, ahora, sobre el pilarense, quien al respecto aseguró este jueves que posiblemente necesite más del tiempo del previsto para descubrir todo el potencial de su monoplaza. En una aventura que tiene forma de examen para Colapinto, no solo ilusiona su desparpajo y el gran desembarco en la categoría que mostró el año pasado sino también sus palabras de confianza y felicidad. “Estoy muy emocionado. Todo es nuevo otra vez, empezamos desde cero. Estoy feliz de estar de vuelta”, expresó el dueño del número 43 en su primera conferencia de este año como piloto titular de Alpine, durante el día dedicado a la atención al periodismo en la previa del Gran Premio de Emilia-Romagna.

Colapinto, carismático como siempre, se hizo tiempo durante la conferencia de prensa hasta para hacer una broma y romper un poco el hielo de este regreso que tanto ilusiona. Cuando le preguntaron qué tan difícil es como argentino trabajar en un equipo francés, aseguró: “Para mí, es genial. Alpine-Renault tienen un grandísimo historial y palmarés en la Fórmula 1 y es un honor poder estar pilotando para ellos”. Enseguida, con su característica sonrisa, agregó: “Quizás es un poco complicado después de la Copa del Mundo, quizás salten algunas chispas, pero es más del lado francés hacia los argentinos… Nosotros no tenemos ningún problema porque les ganamos”. Luego cerró, dejando atrás las risas: “Tengo muy buena relación con los ingenieros y mecánicos, todos dentro del equipo me han mostrado su apoyo… Hablando en serio, estoy muy feliz aquí”.

Más allá de ese momento descontracturado que se creó el propio piloto en su atención a los periodistas, lo cierto es que en todo momento se lo vio muy concentrado y determinado en sus respuestas, a la vez que muy honesto. “Quiero ir paso a paso, no conozco el coche y no espero ningún resultado. Nuestro rendimiento cambia de un circuito a otro y, hasta que no lleguen las prácticas libres, no tenemos una idea clara de dónde estamos”, se sinceró Colapinto, que compartió la rueda de prensa con Lance Stroll y Oscar Piastri.

El desafío del argentino es enorme. Y, a la vez, se envuelve en un período muy corto de tiempo. Cinco carreras. Solo una menos que las que corrió Doohan antes volver a ser piloto de reserva. Colapinto dimensiona la magnitud de lo que tiene por delante. “Después de oír a Carlos Sainz, y sobre todo a él, decir que necesita unas 10 carreras para acostumbrarse al auto (en Williams), creo que cinco no son suficientes para mí, que solo tengo nueve carreras en toda mi vida en la Fórmula 1. Probablemente me lleve unas cuantas carreras más, un par más de cinco, tomar ritmo y sacarle el máximo partido al auto, pero es lo que tengo. Solo quiero sacarle el máximo partido, disfrutarlo e intentar hacerlo lo mejor posible para el equipo”, explicó el piloto de Alpine en diálogo con el sitio web Motosport.

La ilusión del pueblo fierrero argentino puesta en Colapinto está intacta desde el año pasado, cuando el pilarense tuvo su primera incursión en la Máxima y deslumbró con actuaciones que impactaron en el paddock del Gran Circo. También desde el equipo le tienen mucha fe. Ya lo dijo Flavio Briatore, el ahora mandamás de Alpine tras la salida de Oliver Oaks, al anunciarlo la semana pasada: “Franco es un talento apasionante, un piloto muy solicitado por muchos equipos de la parrilla. Tengo muchas ganas de ver cómo crece y se desarrolla en el equipo. Ahora es su oportunidad de demostrarnos lo que es capaz de hacer como piloto oficial”.

Este viernes Colapinto tendrá su primer contacto con el actual monoplaza de Alpine, luego de algunos giros con el auto que la escudería tuvo en 2023 y de bastante trabajo en los simuladores en Enstone. Será el comienzo de su segunda aventura luego de las nueve carreras que corrió con Williams el año pasado. Además de esa experiencia en su haber, el argentino tendrá otra ventaja (que no tuvo Doohan): conocer casi todos los circuitos en los que competirá con Alpine. Y es que si bien el trabajo en el simulador es importante, no se puede comparar con la experiencia real en la pista; si ya lo sabrá el propio Doohan, quien justamente en Suzuka, Japón, se dio un palazo por (según informaron algunos medios especializados) haber intentado probar algo que le habría salido en el simulador.

De los cinco autódromos en los que correrá el argentino antes del tiempo de “evaluación” que se tomará Alpine, Colapinto conoce de primera mano cuatro. El único en el que no corrió ni en Fórmula 2 ni en Fórmula 3 fue el circuito Gilles-Villeneuve de Canadá. De esos cuatro en los que sí corrió, el que le trae mejores recuerdos es, justamente, el circuito de Imola, en el que desde este viernes comenzará a girar: allí, consiguió victorias en ambas categorías previas a la Máxima, en 2022 y 2024. En España (Circuit de Barcelona-Catalunya) y Austria (Red Bull Ring), por su parte, brilló metiéndose en el podio en sus presentaciones en ambas divisiones. Y en Mónaco, sus mejores actuaciones fueron en la carrera sprint: fue cuarto en la Fórmula 3 en 2023 y quinto en la Fórmula 2 el año pasado.

Conocer los trazados es, sin dudas, una buena noticia para el calendario que Colapinto tiene por delante. Lo mismo que su experiencia del año pasado; luchará por su asiento habiendo disputado nueve Grandes Premios, mientras que el australiano solo había competido en uno cuando tuvo su hora de lucirse con Alpine. Y para medir esa experiencia, vale pensar al Franco novato en sus primeras seis actuaciones (en 2024, con Williams) en relación con los rookies de esta temporada en este primer cuarto del calendario 2025: el argentino completó sus primeras seis carreras llevándose cinco puntos para el campeonato, lo que virtualmente lo asemeja a los rendimientos de Isack Hadjar (Racing Bulls) y Oliver Bearman (HAAS), con cinco y seis puntos respectivamente, y lo ubica delante de Gabriel Bortoleto (Sauber) y el propio Doohan, que no cosecharon unidades. Kimi Antonelli, con su Mercedes, los supera a todos ampliamente en la comparación virtual: el italiano conquistó, en ese mismo lapso, 48 puntos para el campeonato.

Este jueves, en el día de atención a la prensa, varios pilotos criticaron la decisión de Alpine de “bajar” a Doohan a reserva. Colapinto al margen, el blanco de las críticas fue la excesiva presión que se pone sobre las espaldas de pilotos que, además, no llegan ni a contar sus carreras corridas con los dedos de sus manos. “Es un deporte despiadado”, dijo Liam Lawson, otro que lo vivió en carne propia (aunque al menos sigue en el Gran Circo): después de apenas dos semanas, en Red Bull decidieron su repliegue hacia Racing Bulls. El novato Bearman, por su parte, expresó que el trato de Alpine hacia el australiano había sido muy injusto. El propio Colapinto se simpatizó con Doohan: “Nunca es agradable cuando sucede esto, ocupando el asiento de otro piloto, pero uno nunca elige el momento de entrar en la Fórmula 1”.

Lo “despiadado”, “injusto” y no “agradable” es parte de ese combo explosivo que significa sentarse en uno de los asiento más preciados del mundo. Y toda esa presión, ahora, se subirá con Colapinto cada vez que, desde este viernes, se suba al A525. Este viernes será la hora de los ensayos: serán a las 8.30 y a las 12 de nuestro país (transmite Disney+). El sábado habrá una prueba más (7.30) y luego la clasificación, a las 11, el plato-motor favorito del argentino. El domingo, a las 10, la hora del Gran Premio de Emilia-Romagna. Conocer y manejar esa presión será tan importante para el pilarense como conocer y manejar el monoplaza de Alpine. El reloj ya empieza a correr. Pero el carismático Colapinto se detiene a sonreír, firmar un autógrafo o hacer algún chiste para romper el hielo. Es su hora, pero él manda. En su regreso a la máxima exigencia deportiva que existe, él parece decidido a disfrutarlo. Eso le celebran millones de argentinos y argentinas: ¡bienvenido otra vez a la aventura, Franco!