​Colapinto: “Puede ser un buen fin de semana si aprovechamos las oportunidades” 

Franco Colapinto ya está en Spa a la espera de una nueva carrera de Fórmula 1. Y en una pista tan veloz, las debilidades del Alpine y su motor Renault quedan más expuestas. Por eso, ante la probabilidad de lluvias a lo largo del fin de semana, el argentino dejó en claro que espera que algún factor externo le pueda favorecer en un fin de semana complejo, que para colmo tiene una carrera Sprint el sábado.

“Hay circuitos en los que somos más vulnerables como Spa, que se va a fondo, pero hay que maximizar las oportunidades”, explicó Colapinto, que volvió a ser uno de los pilotos designados para las ruedas de prensa que organiza la categoría. “Será un fin de semana complicado con el Sprint y con la lluvia que se anuncia. Fue bueno tener un descanso, reiniciarse y estar listo para Spa”, añadió el argentino, que recordó los problemas a los que estuvo expuesto el Alpine en el Gran Premio de Gran Bretaña.

“Hubo pistas en las que se vieron diferentes debilidades en el auto. Silverstone terminó siendo un buen fin de semana para Pierre (Gasly, su compañero de equipo). Dio un paso en clasificación y salvó el finde. No estaba claro que fuéramos competitivos, ayudó la lluvia para dar un pasito más. En estas dos semanas trabajamos con el equipo en los puntos débiles”, explicó Colapinto, que no pudo largar en Inglaterra por un problema en la caja de cambios de su coche. “Son carreras de autos y a veces pasan estas costas. Da mucha bronca porque no pude largar y me quería morir. Son cosas que estamos trabajando con el equipo, cambiando procedimientos y sistemas de la caja por un tema que tenemos. Yo debo seguir trabajando en lo mío”, expresó el argentino, que se mostró muy entusiasmado con la girar en un circuito emblemático como el belga. “Me encanta Spa, integra esos circuitos que tienen mucha historia en el deporte. Pasar por Eau Rouge en un Fórmula 1 es algo muy especial. El clima será cambiante todo el fin de semana. Hay que enfocarse y ojalá pueda dar un pasito más”, remarcó Colapinto, que competirá por primera vez en un Sprint en esta temporada.

A manera balance, Colapinto dejó en claro que los seis grandes premios que corrió no le dejaron grandes satisfacciones, pero recogió experencia para más adelante. “No fueron las carreras que esperaba, pero en todos los fines de semana me quedé con cosas. Y al final es un paquete, el auto, el equipo, el piloto se tiene que adaptar. Ahora la idea es poner todo junto”, indicó Colapinto, que indicó que un fin de semana con lluvia no sería tan malo para sus aspiraciones. “El objetivo es estar cómodo y contento con el auto como estuve al principio en Silverstone que era lo que había y Pierre me seguía en las cosas que hacía. Me hubiera encantado correr en Silverstone por la experiencia de probar con lluvia, que era importante para Spa. Me gusta correr con agua, en Silverstone me sentía con confianza. El no correr y no ganar esa experiencia de girar con agua es una pena. Pero puede ser un buen fin de semana si aprovechamos las oportunidades”, analizó el argentino.