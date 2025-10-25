​Colapinto, otra vez lejos pero adelante de Gasly 

Franco Colapinto poco pudo hacer con su Alpine y terminó 18º en la segunda prueba libre del Gran Premio de México, en el único ensayo de la jornada en el que participaron todos los pilotos titulares. En la FP1, el argentino finalizó noveno, aunque no estuvieron nueve de los corredores habituales, que les dejaron el volante a novatos inexpertos.

Los Alpine volvieron a mostrar que son los peores autos de la Fórmula 1 actual en las pruebas libres en el circuito Hermanos Rodríguez. Colapinto completó la práctica en el puesto 18º, a 1,329 segundos del Red Bull de Max Verstappen, el más veloz de la jornada. Como viene ocurriendo los últimos Grandes Premios, tanto en entrenamientos como en carrera, el neerlandés fue mucho más rápido que los McLaren, que se tuvieron que conformar con el cuarto lugar de Lando Norris y el duodécimo de Oscar Piastri. Charles Leclerc se mostró muy competitivo con su Ferrari y quedó segundo a una décima y media de Verstappen.

En cuanto al rendimiento de Colapinto, lo positivo para es que superó por cinco décimas a su compañero Pierre Gasly, que finalizó último en el segundo ensayo, el único del día para él. A lo largo de la práctica, el argentino fue más veloz que el francés, tanto en ritmo de carrera con gomas medias como con los neumáticos blandos de clasificación.

“En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes, así que contento con eso”, destacó Colapinto tras la sesión, aunque igualmente se lamentó por el rendimiento del Alpine. “El auto es super duro, con los pianos es inmanejable. Cambiamos un par de cosas y mejoramos un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes y por eso estamos tan atrás”, analizó el argentino, que se mostró confiado en poder mejorar para la clasificación.

La primera práctica del día estuvo marcada por la presencia de nueve pilotos de reserva, lo que dejó poco margen para el análisis. El único equipo que tuvo a sus pilotos habituales fue Sauber, con Nico Hulkenberg tercero y Gabriel Bortoleto quinto, muy cerca de la Ferrari de Leclerc, el más veloz de la tanda.

Colapinto logró el noveno tiempo, a casi un segundo del monegasco, por delante de Alex Albon, Isack Hadjar y Fernando Alonso entre los pilotos titulares. Paul Aron, con el otro Alpine, resultó decimoquinto, a poco más de medio segundo del piloto argentino. De esa manera, dejó en claro la diferencia con el piloto reserva de la escudería y evitó cualquier cuestionamiento que podía haber generado un resultado diferente. Entre los novatos, la nota la dio Arvid Lindbland, que a bordo del Red Bull de Max Verstappen se ubicó sexto, una décima por delante de Yuki Tsunoda, que finalizó octavo con el otro Red Bull.

La actividad del sábado arrancará al 14,30, con la tercera práctica libre, mientras que a las 18 será la clasificación para la carrera del domingo, prevista para las 17.