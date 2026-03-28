​Colapinto no tuvo una gran clasificación, pero largará cerca de la zona de puntos en el GP de Japón 

A lo largo del fin de semana, pocas cosas le costaron tanto a Franco Colapinto como el ritmo de clasificación. La buena noticia es que eso ya pasó, porque la qualy quedó atrás y el pibe largará desde la 15ª posición, y la mejor de todas es que lo que sigue es la carrera, la instancia que cuenta y en la que más cómodo se lo ha visto. A cinco puestos de la zona de puntos, no hay que descartar que en el GP de Japón se repita lo sucedido en el de China. En la parte alta, el poleman fue Kimi Antonelli (Mercedes).

En un día se pueden trabajar muchas cosas y eso hizo el equipo francés después de que el viernes lo dejara insatisfecho. ¿Pero qué tanto puede cambiar en cuestión de tres horas? Ese fue el tiempo que transcurrió entre la tercera práctica libre, en la que Fran rodó a un buen ritmo pero tuvo dificultades para clavar una vuelta fuerte, y la qualy. No quedó otra que salir a la pista, tratar de ganar todos los lugares posibles y prepararse para combatir en la carrera, que se sabe que es el punto más fuerte del piloto y de la máquina.

Colapinto durante la qualy. (REUTERS/Jakub Porzycki) Colapinto durante la qualy. (REUTERS/Jakub Porzycki)

La Q1, con seis eliminados desde esta temporada -se debe a los dos pilotos que se agregaron-, fue una barrera difícil de superar para Colapinto. Hasta los últimos segundos, los Williams le estaban amargando la jornada, y entonces logró una vuelta decente que lo posicionó 16° y le permitió pasar a la siguiente tanda.

Una vez en la Q2, el pilarense no estuvo en competencia para pasar a la pelea por la pole position y se debió conformar con el 15° puesto, que en definitiva no está tan mal; nuevamente, el ritmo de carrera de Franco ha sido muy positivo y los porotos no estarán lejos. Por su parte, un Gasly colosal se metió en la Q3 y partirá desde el 7° lugar.

Mientras el galo intentará mantenerse en el top 10 para sumar puntos por tercera vez consecutiva, Colapinto tratará de recortar distancias rápidamente para que Alpine festeje una doble sumatoria de puntos una vez más. Durante la madrugada del domingo, a las 2.00hs (Fox Sports y Disney+ Premium), comenzará esa búsqueda.

Antonelli volvió a ubicarse arriba. (Franck Robichon/Pool Photo via AP) Antonelli volvió a ubicarse arriba. (Franck Robichon/Pool Photo via AP)