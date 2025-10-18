​Colapinto no pasó el primer corte, y Verstappen lideró en la clasificación para el sprint 

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto finalizó la clasificación previa a la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos en la posición 17°, tras haber sido eliminado en la Q1, el primer corte.

El que lideró la prueba fue el neerlandés de Red Bull Max Verstappen, con un tiempo de 1m32s143/1000, menos de una décima de ventaja frente al británico de McLaren Lando Norris. Por su parte, el compañero del pilarense, Pierre Gasly, tuvo un rendimiento mejor y alcanzó el 13° puesto en la grilla de salida.

La carrera sprint se disputará este sábado 18 de octubre, a partir de las 14 horas, y tendrá una duración estimada de media hora, con 19 vueltas de competencia. Además, a las 18 se iniciará la clasificación, y la carrera comenzará a las 16 del domingo.

El británico Lando Norris (McLaren), en tanto, se había quedado con el mejor tiempo en la única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa en el Circuito de las Américas, mientras que Colapinto terminó decimosexto.

Con una vuelta de 1m33s294/1000, el británico marcó el ritmo en Austin, por detrás quedó Nico Hülkenberg (Sauber) por 255 milésimas. El tercer mejor registro fue para Oscar Piastri, completando un gran inicio de jornada para la escudería McLaren.

La sesión tuvo múltiples cambios en los primeros lugares -por momentos lideró el británico de Ferrari, Lewis Hamilton y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen- y una bandera roja provocada por Lance Stroll (Aston Martin) tras desprenderse una pieza trasera de su monoplaza.

Con la pista nuevamente en condiciones, los equipos aprovecharon los últimos minutos para probar con neumáticos blandos y ajustar sus configuraciones de cara a la clasificación sprint, que se realizaría después.

Por el lado de Colapinto, cerró su mejor vuelta en 1m34s653/1000, quedando decimosexto, apenas 12 centésimas por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que terminó decimoséptimo.

Con el cierre de la práctica libre, la actividad continuó con la clasificación para la carrera sprint.