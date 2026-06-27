​Colapinto, frustrado por las actualizaciones del Alpine: “Esperábamos mucho más” 

Fue un día de muchas pruebas para Franco Colapinto y para Alpine, que llegó al GP de Austria con un alerón delantero nuevo. La expectativa era que encajara desde la primera sesión y que el impacto fuera inmediato, pero el argentino contó que tuvieron muchas complicaciones y que deberán seguir trabajando para dar con el setup correcto. Al menos, entre la frustración -así la describió-, destacó que “fue bueno para aprender”.

“Creo que fue un día difícil, estrenamos el alerón delantero nuevo, probamos los dos y hubo muy poca diferencia. Esperábamos mucho más y no lo encontramos, fue un poco una pena. Hay que seguir investigando y entendiendo un poco más… No fue un buen día en cuanto a evoluciones, no hicieron lo que esperábamos, así que hay que trabajar y entender el porqué”, comentó Fran.

Colapinto no quedó conforme con el alerón delantero nuevo. (AP Photo/Darko Bandic) Colapinto no quedó conforme con el alerón delantero nuevo. (AP Photo/Darko Bandic)

En diálogo con Fox Sports, el argentino explicó qué pasó entre la FP1 y la FP2 (pasó de 8° a 16°): “Hicimos muchos cambios de setup porque el auto estaba raro, no iba bien, patinaba mucho, no estaba conectado y lo empeoramos muchísimo, no hizo lo que esperábamos que hiciera. Bastante negativa la FP2, pero hay mucho por entender. Fue bueno para aprender, probamos bastantes cosas en el auto, no funcionaron, ojalá las revirtamos mañana”.

Pese a que fue frustrante, como le dijo a ESPN, Colapinto se esperanza por la evolución en el auto de Gasly, sobre el que dijo que “dio un salto grande”, y espera dar en la tecla de cara a una jornada de sábado cargadita.

Tras la FP1, Alpine probó otro setup en el auto de Colapinto. (EFE) Tras la FP1, Alpine probó otro setup en el auto de Colapinto. (EFE)

El piloto argentino volverá a la actividad este sábado, cuando se disputarán dos sesiones: a las 7.30, la FP3, que será el último entrenamiento del fin de semana, y a las 11, la clasificación, que definirá las posiciones de partida para la carrera. Finalmente, el domingo a las 10 se correrá. Toda la actividad será transmitida por Fox Sports y Disney+ Premium.

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