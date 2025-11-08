​¡Colapinto estará en la Fórmula 1 en 2026! 

Y al fin llegó el día más esperado. Alpine anunció la confirmación del argentino Franco Colapinto como su piloto para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la noticia de saber que el pilarense tiene garantizado su lugar entre los 22 asientos más codiciados del mundo no trajo más que alegría para sus fanáticos y, especialmente, para quienes lo siguen, alientan y se conmueven junto a él en cada participación suya en la Máxima.El año de Colapinto se pasó casi tan rápido que da la impresión de haber pestañeado y que en ese lapso se disputaron los 14 Grandes Premios que tuvieron al argentino entre sus protagonistas. Allá lejos quedaron las especulaciones y deseos iniciales ante la posibilidad de que el pilarense se ganara su lugar en la escudería anglofrancesa ante un comienzo complicado del australiano Jack Doohan, quien inició la temporada en el segundo asiento de Alpine. El piloto nacional se subió finalmente al A525 por primera vez en la cita de Emilia-Romagna, a mediados de mayo, para empezar el recorrido 2025 en el Gran Circo. Aunque primero se habló de que sería por cinco carreras, luego el número se volvió difuso y, finalmente, desde el propio equipo aseguraron el fin de semana de su debut que no había una fecha límite para evaluar el desempeño del argentino. Sus seguidores recibieron aquella noticia con cierto alivio y pudieron empezar a disfrutar con menos tensión sus actuaciones.

“Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos. Sólo le pido estas tres cosas, no le pido diez. Si las hace bien, pilotará para siempre”, dijo aquel primer viernes en Imola Flavio Briatore, quien entonces concentraba la máxima autoridad en Alpine tras la repentina salida del jefe de equipo Oliver Oakes un día antes de que anunciaran el debut de Colapinto este año. Si bien en aquel momento todo empezaba para el argentino en esta temporada y aún se estaban disputando las primeras fechas, con el correr de los meses quedó claro que el triple pedido de Briatore iba a ser complejo tratándose de conducir el A525, que con el paso del calendario se fue percibiendo como uno de los autos de menor rendimiento de la grilla 2025.Así y todo, Colapinto cumplió en gran medida con esas tres premisas. Respecto a no chocar, la labor del argentino estuvo a la altura, aun transitando el proceso de adaptación a un monoplaza que tanto él como su compañero Pierre Gasly definieron en más de una oportunidad como complicado: mientras que Doohan y Gasly no pudieron terminar dos carreras (de un total de seis y 20, respectivamente), el pilarense no tuvo abandonos en los que va del año y solo acumuló un asterisco en su historial de este año, cuando no pudo largar en el circuito de Silverstone por una falla en la transmisión de su auto. Respecto a sumar puntos, vale resaltar las dificultades en el rendimiento del A525 y recordar, también, un desafortunado episodio que tuvo lugar en el Gran Premio de Países Bajos, la vez que el argentino estuvo más cerca de sumar sus primeros unidades este año: aquel domingo, Colapinto se quedó a solo cuatro décimas de lograr su primer punto con Alpine, tras una carrera en la que terminó siendo perjudicado por su equipo (tardó muchísimo en darle la orden a Gasly para que se dejara adelantar por el pilarense), más allá de lo cual finalizó 11º y consiguió su mejor actuación desde su regreso a la Fórmula 1.

“Tiene que ir rápido” había sido la primera premisa de Briatore en su pedido a Colapinto. Y ahí sí que el argentino, en el contexto de la fragilidad de su Alpine, hizo una buena labor: de las 15 carreras que Colapinto corrió esta temporada con Alpine (incluida las sprint en Bélgica y Estados Unidos y aquella vez que no largó en Silverstone), en siete terminó cruzando la bandera a cuadros por delante de su compañero francés. Con un auto difícil y que hasta el experimentado bicampeón español Fernando Alonso definió como uno de los “peores“ del 2025, el saldo deportivo ofreció una competencia muy pareja entre los dos pilotos de Alpine y apenas una leve ventaja a favor del francés, quien tiene ni más ni menos que 150 Grandes Premios más en su historial que el argentino en las nueve temporadas que lleva compitiendo en la Fórmula 1.Si en algún momento hubo dudas entre los mandamás de Alpine respecto de la continuidad de Colapinto para la próxima temporada, la segunda parte del calendario 2025 pareció disolverlas. En plena vuelta a la acción en la fecha 15 de Países Bajos, tras el receso de verano europeo, Briatore lanzó unas explosivas y sorpresivas declaraciones durante la conferencia de los líderes de equipos, al asegurar “no estar feliz” con la performance del argentino y al señalar que su piloto “quizás tenga problemas con demasiada presión en la Fórmula 1”. La respuesta del argentino fue contundente: no solo se lució aquel Gran Premio en Zandvoort y logró su mejor posición de esta temporada (no sumó puntos por aquel flojo trabajo de equipo mencionado más arriba) sino que en las siguientes citas se lo percibió más cómodo en el A525, con una gran gestión de su complicado monoplaza y girando siempre a la par o más veloz que su compañero francés. El argentino, incluso, mostró la fiereza de su personalidad en Austin, cuando venía con mejor ritmo que Gasly y se rebeló ante la orden que llegó desde el radio informándole que mantuviera posiciones. Aunque desde la escudería lo regañaron y Briatore contó que el pilarense tuvo que pedirle disculpas a su compañero y al equipo por esa desobediencia, la muestra de carácter quedó grabada sobre la pista estadounidense y en las retinas de los fanáticos de la Máxima. Colapinto, solo unos días después, incluso deslizó una hermosa frase que abrazó aquella maniobra suya en el circuito de Estados Unidos. “La historia no la escriben los cobardes”, dijo el argentino.Mostró velocidad, buena adaptación y mucho carácter. Y, además, ha trabajado laboriosamente junto a los ingenieros de su equipo en el monoplaza que representará a la escudería el año que viene. Alpine valoró todo aquello y Colapinto se ganó su lugar en la próxima temporada. El 2026 ya empieza a soñarse con una sonrisa al saber que podremos seguir disfrutando de nuestro piloto en la Fórmula 1.