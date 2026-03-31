​¿Colapinto en Argentina? Las pistas que dejaron el piloto, su entorno y sus sponsors 

Pasado el GP de Japón, los argentinos deberán esperar más de un mes para volver a ver a Franco Colapinto arriba de un auto de Fórmula 1. ¿O será menos? Si bien el calendario indica que la próxima fecha será del 1 al 3 de mayo en Miami, crecen los rumores sobre una exhibición del pilarense en el país y recientemente hubo algunas pistas que los alimentaron…

Quien abrió la canilla fue Fabián Turnes, Secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad, a mediados de este mes: ” Posiblemente el mes próximo venga Franco con Alpine a Argentina. Estamos terminándolo de ver con la escudería y con su equipo de trabajo. Es parte del proceso para intentar llegar a esa Fórmula 1″. Después de esa bomba, el propio piloto y su entorno se encargaron de acrecentar la ilusión.

“Ahora a descansar un poco, hay cuatro semanas, ¿pero cuál va a ser tu próxima vuelta?”, le consultaron a Franco tras la carrera, y el corredor de Alpine respondió: “La próxima… yo creo que va a ser en casa la próxima vuelta, pa. Vamos a ver. Ojalá”. El visto bueno del #43 ya está, y el del equipo de trabajo, como dijo el Chino Turnes, parece que también.

James Campbell-Walter, uno de los managers de Colapinto, escribió tras la carrera: “Esperando a que nuestro chico salga del área de prensa. Día difícil, mucha mala suerte con el safety car saliendo justo cuando lo hizo. Lo que sigue es Miami, o acaso es…“.

Todos los caminos conducen a Buenos Aires, donde se espera que el Nene gire con un modelo viejo de Fórmula 1 (los rumores indican que sería un V8, mejor para el espectáculo y que se escuche en toda la ciudad). Y por si faltaba algo más, Mercado Libre, uno de sus sponsors principales, subió un video de las calles porteñas, el ruido de un F1 y un cartel que reza: “La próxima vuelta es en casa”. Sí, parece que se viene…

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