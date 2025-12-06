​Colapinto en Abu Dhabi, otra vez divorciado del Alpine: “No pude encontrarme con el auto en todo el fin de semana” 

La clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi dejó último a Franco Colapinto con una sensación repetida en el cierre de la temporada: expectativas altas en los entrenamientos, pero un auto que nunca terminó de acompañar. El bonaerense, como siempre, evita excusas y prefiere centrarse en entender por qué no pudo dar el salto que sí encontraron otros pilotos. Frustrado pero autocrítico, y realista, ya apunta a cómo salvar la carrera y recuperar algo de ritmo mientras observa un 2026 que promete aire fresco.

“Desafortunadamente, las dificultades de ayer (viernes) se trasladaron a hoy. Creo que Pierre (Gasly) encontró más ritmo y lo hizo mejor que yo. Hicimos algunos cambios que marcaron la diferencia, pero seguía sin sentirme del todo cómodo”.

El Alpine de Franco Colapinto (Reuters). El Alpine de Franco Colapinto (Reuters).

Para él, su rendimiento fue de mayor a menor, porque, dijo que “me sentía en un buen momento al principio del fin de semana, y debemos entender por qué no hemos podido lograr las mismas mejoras a lo largo del fin de semana que otros”.

Luego de que tanto él como Gasly perdieran los tiempos por salirse de la pista, Colapinto explicó que ” pusimos mucha presión en nuestra última vuelta debido a los límites de la pista, algo que yo mismo atribuí. Hay algunos puntos de la vuelta donde estás justo al límite, y los márgenes son tan estrechos que tenés que apretar o arriesgarte a perder tiempo”. No lo consiguió.

El compañero de Colapinto coincidió en que el potencial del equipo fue limitado y que el resultado estuvo más condicionado por el rendimiento del auto que por la ejecución de la clasificación.

Colapinto y Gasly junto a los fans. Colapinto y Gasly junto a los fans.

“Hicimos un gran trabajo anoche para mejorar el coche y sentimos que dimos un gran paso adelante respecto a ayer. El coche estaba bien puesto a punto, pero el resultado de hoy, sinceramente, es solo un reflejo de nuestro rendimiento en esta pista”, explicó.

Además, dijo: “La clasificación fue muy reñida de principio a fin y hemos estado a una o dos décimas de nuestros competidores durante todo el fin de semana. Tuvimos que ir por todo en la última vuelta con neumáticos blandos, ya que en mi primera vuelta se suprimió el tiempo por límites de pista. Estuve muy contento con mi última vuelta; todas las curvas se unieron y eso era realmente todo lo que teníamos en nuestras manos”. Pero largará anteúltimo…