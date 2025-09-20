​Colapinto chocó y largará 16º en Azerbaiyán 

Franco Colapinto largará 16º este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. A bordo de su Alpine, el argentino estaba en su último intento en la Q1, pero sufrió un fuerte choque que provocó una bandera roja.

El piloto largará delante de Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine) y Alexander Albon (Williams). El único dato positivo es que Colapito comenzará la carrera en el circuito de Bakú por delante de Gasly, su compañero de equipo.

Antes, la Q1 se había suspendido por un choque del tailandés Alexander Albon en la curva 1. Hasta ese momento, Colapinto había registrado un tiempo de 1:44,057 en su primera vuelta. Había mejorado mucho su tiempo y, justo antes de la bandera roja, escaló hasta la décima posición.

Más temprano, Colapinto había quedado 15° en la tercera sesión de entrenamientos y se ilusionó con hacer una buena clasificación. El ganador de la FP3 fue el británico Lando Norris, de McLaren.

La Q2 también comenzó de manera accidentada, cuando el británico Oliver Bearman rompió la suspensión de su Haas por un choque contra una de las paredes, lo que obligó a suspender la sesión.

