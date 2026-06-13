​Colapinto, autocrítico y duro tras las prácticas en Barcelona: “Fue el peor viernes de la temporada” 

“No me acordaba de un viernes tan malo”. La ilusión que tenía Franco Colapinto por afrontar el Gran Premio de Barcelona, que tiene una de las pistas que más conoce, se vio fuertemente interrumpida por el desempeño en las primeras dos prácticas libres. Claro, en ambas tandas, el piloto argentino no pudo terminar por encima del 15° lugar, por lo que se mostró fuertemente decepcionado.

Para Colapinto, “fue todo el viernes muy malo”, indicando que no hubo aspectos positivos en ninguna de las dos prácticas ya que “no teníamos nada de grip”. Por eso, no dudó en sentenciar: “Fue el peor viernes de la temporada. El balance fue muy malo. El auto anduvo muy mal en carrera, muy lento en qualy… Hay muchas cosas por entender”, indicó en diálogo con ESPN.

Y a eso agregó: “Siento que maximicé bastante, pero estamos muy lejos y muy lentos”. Por eso destacó que habrá mucho trabajo durante la noche, cuando intentarán “dar un paso muy grande con el equipo porque siento que nos falta mucho y en carrera estamos a años luz. En carrera está inmanejable el auto, íbamos cuatro o cinco segundos más lento que los autos de punta”, indicó.

Colapinto resaltó que “el auto no tenía nada de grip” (REUTERS/Nacho Doce). Colapinto resaltó que “el auto no tenía nada de grip” (REUTERS/Nacho Doce).

Por eso, ante la esperanza que tenía en la previa por el circuito que le tocaba afrontar, el pilarense reconoció que “estoy sorprendido para mal. No estoy seguro de nada. El auto se sintió muy mal, en la entrada, mitad de curva y en la salida fue todo muy malo. Hay algo que nos está sacando mucho grip y tenemos que encontrar la solución, porque sino el domingo vamos a hacer 30 paradas y ni así creo que lleguemos”, avisó.

Y en ese sentido, Colapinto aventuró sobre cuáles podrían ser los motivos que generaron el flojo rendimiento del auto y deseó : “Ojalá que sea el setup y podamos cambiarlo y revertirlo, porque si es por el calor o la pista va a ser un finde duro. Intentaremos laburar mucho a la noche y cambiar mucho el auto para estar mejor. Hay que hacer cambios agresivos y arriesgados para intentar dar un paso grande porque estamos mal”, cerró.

Colapinto tendrá una práctica más para seguir probando el auto (EFE/Siu Wu). Colapinto tendrá una práctica más para seguir probando el auto (EFE/Siu Wu).

Este sábado, Colapinto tendrá la posibilidad de probar los cambios que se realicen en el auto ya que la actividad se reanudará con la tercera y última práctica, con comienzo a las 7.30. Luego será turno de la clasificación, a partir de las 11 (Fox Sports y Disney+ Premium). Ya el domingo, a las 10, será el momento de la carrera.

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