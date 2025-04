​Claudio Tapia defendió el torneo de 30 equipos: “¿Para qué querés 20?” 

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, defendió que sean 30 los equipos que conformen la Primera División del fútbol argentino. “Yo les pregunto, ¿para qué querés 20 equipos?”, planteó este lunes en declaraciones a un canal de streaming.

En primer lugar, recordó que “entre 1977 y 1986 se jugaban torneos de más de 30 equipos” -en realidad fue desde los Nacionales de 1972 hasta 1985- y que en ese período la Selección Argentina ganó dos Mundiales (1978 y 1986). Lo mismo dijo sobre la conquista de 2022. “Yo les pregunto, ¿para qué querés 20 equipos? Algunos dicen porque en ‘Europa se juega con 20 equipos’. Pero los europeos vienen a comprar los jugadores acá”, comenzó su argumentación Tapia en una entrevista concedida al canal de streaming Gelatina.https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9hy24g

Efectivamente, las ligas europeas más importantes, como la inglesa o la española, cuentan con 20 equipos. Por otro lado, la alemana, la francesa, la portuguesa y la neerlandesa tienen 18. Ante otra de las críticas más comunes, la de la “competitividad”, Tapia aseguró: “‘No porque la competitividad’, ¿competitividad? Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó al Flamengo, fue la primera vez en la historia que pierde en el Maracaná por Copa Libertadores (ante un equipo argentino). Y no dirigió un árbitro argentino, eh. Porque cuando ganan esos equipos acá dicen ‘porque los dirigió Carlitos Balá'”.

Luego trazó una comparación entre el torneo local del fútbol argentino y copas internacionales de renombre que fueron aumentando su número de participantes en los últimos años. “¿De cuánto se juega el Mundial de Clubes este? ¿Cómo el anterior? No, con más equipos. La Champions, ¿con cuántos equipos se juega? El Mundial próximo, ¿con cuántos equipos se juega? Y hasta quieren promover el de 2030 con más equipos”, sostuvo Tapia. “Nosotros somos formadores. Si tenés 30 equipos, son 10 equipos más en Primera. ¿Cuántos jugadores tiene cada plantel? Un mínimo de 21 profesionales y promueven chicos. Es un plantel de 30. Son 300 jugadores más que ponés en la vidriera en la liga local”, agregó el presidente de la AFA. “Cuando tomamos una decisión es porque me lo plantean los dirigentes del fútbol argentino, yo no las tomo solo”, cerró.

