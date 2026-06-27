​Cinco datos curiosos sobre Cabo Verde, el país que enfrentará a la Argentina en el Mundial 

Hicieron historia, pero planean seguir escribiéndola. Tras el empate que consiguió ante Arabia Saudita en la tercera fecha de la fase de grupos, Cabo Verde se clasificó a 16avos del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a la Selección Argentina. Por lo tanto, Olé trae cinco datos curiosos sobre la nación que causó sensación en la vigente gran cita.

Se independizó en 1975

A diferencia de lo que sucede con otros países que participan en la gran cita, Cabo Verde es una nación joven. Fue colonia de Portugal hasta el 5 de julio de 1975, momento en el que se declaró su independencia. Por lo tanto, va a cumplir 51 años en cuestión de semanas.

Tiene alrededor de 530.000 habitantes

Cabo Verde no llega al millón de habitantes. De hecho, hasta el momento se registran cerca de 530.000 personas en la isla. Por ende, es una de las naciones más pequeñas de África. Llamativamente, la cantidad de caboverdeanos alrededor del mundo supera la cifra de los residentes.

Hinchas de Cabo Verde en el mundo. (EFE) Hinchas de Cabo Verde en el mundo. (EFE)

Estuvo cerca de competir en el Mundial 2014

Cabo Verde dio señales de crecimiento futbolístico mucho antes de la edición 2026. De hecho, llegó a cuartos de final en la Copa África 2013 y consiguió la clasificación deportiva al Repechaje rumbo a Brasil 2014, pero no pudo disputarlo por una sanción administrativa que lo dejó afuera cuando tenía el pasaje en la mano.

Es una isla de origen volcánico

Tal como muestra el mapa, Cabo Verde es un archipiélago constituido por 10 islas que se ubican sobre el océano, frente a la costa de África, y surgieron a partir de erupciones volcánicas.

Vista aérea de la ciudad Sal Rei de Cabo Verde. (AFP) Vista aérea de la ciudad Sal Rei de Cabo Verde. (AFP)

Su idioma es el criollo caboverdeano

Por haber sido colonia de Portugal tiempo atrás, Cabo Verde adoptó un idioma conocido como criollo caboverdeano, que surge de una mezcla entre el portugués antiguo y las lenguas africanas.

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