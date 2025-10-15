​”Chiquito” Romero se fue de Boca y atajará en Argentinos Juniors 

El experimentado arquero Sergio “Chiquito” Romero se desvinculó este martes de Boca Juniors para convertirse en refuerzo de Argentinos Juniors, tras la grave lesión que sufrió el guardavallas Diego “Ruso” Rodríguez en la derrota ante Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura.

La rescisión de contrato para que Romero llegue libre al club de La Paternal se aceleró por dos motivos opuestos: su falta de continuidad en el Xeneize (donde no jugaba desde noviembre de 2024) y la emergencia médica en el Bicho por la lesión de Rodríguez, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, será intervenido quirúrgicamente y su recuperación se estima en al menos ocho meses, dejándolo fuera de actividad hasta, posiblemente, mediados de 2026.

Para “Chiquito” Romero, este pase representa la oportunidad de sumar minutos de competencia en una etapa decisiva del año y en este punto habló sobre su vínculo con Juan Román Riquelme: “Más allá de que sea el presidente del club, para mí es un amigo. Arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba, me deseó lo mejor, como ha hecho toda su vida”.

Luego, el ex arquero de la Selección analizó cómo fue su paso por el club de la Ribera: “En un principio me fue bastante bien y en el último año que me tocó jugar no he podido rendir como realmente se merece este arco. Yo me voy contento. Cuando mucha gente decía que estaba acabado, les he demostrado que no lo estaba. Y ahora lo voy a seguir haciendo”.

El guardameta de 38 años recordó el episodio que lo marcó tras la derrota en un Superclásico en La Bombonera: “La pelea con el plateísta fue el quiebre. Creo que todos somos seres humanos y muchas veces tenemos situaciones que sabemos sobrellevar y otras que no. Lamentablemente ese día me tocó no saber sobrellevar esa situación”.

Sin embargo, se mostró agradecido con el trato del hincha: “Al día de hoy, cuando me cruzan por la calle me siguen tratando excelente. En cada partido que me ha tocado jugar para Boca siempre han estado apoyado. Por una desgracia de que un día se me fue la cabeza con un plateísta, fue como la sentencia para mí en este club. Pero soy un agradecido al hincha, al presidente y al Consejo”.

Y concluyó: “Disfruté muchísimo de este club. Me voy con los mejores recuerdos porque me hicieron sentir que estaba en mi casa. Se lo dije a todos adentro: voy a volver, para mí no es un chau sino un hasta luego”.