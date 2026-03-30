​Chile quiere prohibir a los hinchas de Boca en la Copa 

Tres años esperaron los hinchas de Boca para poder volver a acompañar y alentar a su equipo de visitantes en la Copa Libertadores. Estamos a casi una semana de ese gran momento y hay una fuerte movida para que no se permita a los argentinos ir a la cancha de la Universidad Católica, en Santiago de Chile.

Las razones esgrimidas son de seguridad, tomando en cuenta el antecedente lamentable del choque entre barras e hinchas de Independiente y la Universidad de Chile, donde no hubo muertos de casualidad. Sería una admisión tácita de que los chilenos son incapaces de organizar un operativo que garantice la protección de los espectadores, como lo fueron en nuestro país en aquella barbarie de Avellaneda.

Si así fuera, la Conmebol también tendrá que afinar sus precauciones para evitar las ventajas deportivas que implican decisiones como esta; si no hay argentinos en Santiago, tampoco debería haber chilenos en Buenos Aires.

Y tampoco se deberían seguir jugando partidos en Brasil, donde la policía se especializa en apalear salvajemente a todos los visitantes, incluyendo sectores donde se ubican familiares y allegados a los jugadores rivales de los locales. ¿Y con eso qué hacemos?

Si la gente está tan loca que sus desbordes violentos superan cualquier esquema de seguridad, y las policías y organismos de la región se siguen revelando tan inútiles, terminaremos como hace años se juega en nuestro fútbol, donde solo los locales pueden ir a la cancha.

Este tipo de “soluciones” parecen como clausurar los bancos para evitar que los asalten o prohibir que las mujeres o los jubilados salgan a la calle para que no los ataquen.

Y que Boca, que convocó a decenas de miles de hinchas a la final en Río en 2023, tenga que debutar en 2026 sin poder llevar a ninguno.

El desastre en Independiente-Universidad de Chile (AP Photo / Gustavo Garello). El desastre en Independiente-Universidad de Chile (AP Photo / Gustavo Garello).

Destrozos que provocaron los chilenos en el estadio de Independiente (Foto Francisco Loureiro). Destrozos que provocaron los chilenos en el estadio de Independiente (Foto Francisco Loureiro).

​