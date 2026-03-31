​Chicago Bulls despidió a un jugador por sus comentarios anti LGTBQ y sus dichos religiosos 

A las pocas horas de consumada la derrota por 129 a 114 frente a San Antonio Spurs, los Chicago Bulls interrumpieron el contrato del escolta Jaden Ivey tras sus comentarios anti-LGBTQ y declaraciones sobre religión que hizo en videos en su cuenta de Instagram.

“Proclaman el Mes del Orgullo en la NBA”, afirmó. “Lo proclaman. Se lo muestran al mundo. Dicen: ‘Vengan y únanse a nosotros por el Orgullo, por el Mes del Orgullo para celebrar la injusticia’. Lo proclaman. Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles. Injusticia. Entonces, ¿cómo es que uno no puede hablar de justicia? ¿Cómo pueden decir que este hombre está loco?”, dijo.

Jaden Ivey, el perimetral cortado por los Bulls (Reuters). Jaden Ivey, el perimetral cortado por los Bulls (Reuters).

Ivey habló en esta temporada sobre lidiar con la depresión. Recientemente comenzó a publicar videos extensos en los que expresa sus pensamientos sobre la religión en Instagram. “¿Cómo es que cuando se predica el evangelio la gente lo odia?”, expresó Ivey. “¿Que la gente no quiere escucharlo? ¿Y les parece extraño cuando alguien predica el evangelio, el verdadero evangelio?”, dijo.

¿Qué dijo Ivey tras ser cortado?

Después de recibir esta noticia, Ivey publicó otro video en su cuenta de Instagram, en el que dijo: “La NBA lo era todo para mí. No conocía a Dios. Cuando llegué a la NBA, era un fornicador, era adicto a la pornografía y solía emborracharme. Eso era todo lo que conocía. Después de todos esos puntos me sentía bien. Me sentía como si todo estuviera trazado para mí”.

Las palabras de su entrenador

El entrenador Billy Donovan señaló que los Bulls tienen empleados de “todo tipo de ámbitos” y que los comentarios de Ivey, quien apenas tenía cuatro partidos en la franquicia, no reflejan los valores de la organización.

“Cada quien llega con sus propias experiencias personales, pero una cosa es que todos tenemos que ser profesionales”, manifestó Donovan antes del partido de Chicago en San Antonio. “Creo que tiene que haber un alto nivel de respeto entre nosotros, y tenemos que ayudarnos y luego rendir cuentas conforme a esos estándares”, comentó.

El entrenador de los Bulls se mostró dolido por la situación de su dirigido (AP Photo). El entrenador de los Bulls se mostró dolido por la situación de su dirigido (AP Photo).

Tras estos comentarios del perimetral, los Bulls lo descartaron para el resto de la temporada. “No quiero entrar en lo que publicó, pero sin duda espero que él esté bien”, comentó Donovan. “He tenido conversaciones con Jaden y siempre ha estado enfocado en rehabilitar su rodilla y tratar de volver a la cancha y querer jugar. Pero creo que, como organización, hay ciertos estándares que queremos tener e intentar cumplirlos todos y cada uno de los días”.

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