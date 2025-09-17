​Champions League: Mastantuono fue titular y rompió un récord en el Real Madrid 

La Champions League ya tuvo su primer gran espectáculo. En el día inicial de disputa de la primera fecha de la fase de Liga, Juventus como local en Turín logró empatar 4 a 4 ante Borussia Dortmund en tiempo de descuento, un partido que hasta el minuto noventa, perdía 4 a 2. Pero la noticia de la jornada fue la nueva titularidad de Franco Mastantuono que jugó 63 minutos para el Real Madrid en su victoria por 2 a 1 ante Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappé marcó de penal los dos tantos madridistas, el último a apenas nueve minutos del cierre cuando el Real ya jugaba con un hombre menos por la expulsión de Dani Carvajal. En el conjunto francés, que había arrancó en ventaja con un gol de Tim Weah, se alistaron tres jugadores de la Selección Argentina: el arquero Gerónimo Rulli, el zaguero Leonardo Balerdi y el lateral Facundo Medina.

Mastantuono, que fue vuelto a reemplazar por Brahim Díaz, además quebró un récord: se convirtió en el jugador más joven de la historia de Real Madrid en ser titular en un partido de la Champions League. Con 18 años y 33 días, superó por cuarenta días la marca que había obtenido el brasileño Endrick en noviembre del año pasado con 18 años y 73 días. El ex jugador de River, y los tres de la Selección fueron parte de los diez compatriotas que participaron de esta primera fecha: los otros fueron, Cristian “Cuti” Romero (Tottenham), Juan Foyth (Villarreal), Kevin Mac Allister (Unión Saint Gilloise de Bélgica) y Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Nicolás Prestianni (Benfica de Portugal).

Sin argentinos en la cancha, Juventus y el Dortmund hicieron un partido tremendo: el alemán Waldemar Antón abrió la cuenta para los alemanes a los 43 minutos de la primera etapa y Karim Adeyemi la extendió a los siete de la segunda. El turco Kenan Yildiz descontó a los 18 para los italianos, pero tres minutos después, Félix Mnecha anotó el 3 a 1 y casi inmediatamente el serbio Dusan Vlahovic achicó a 3 a 2. El lateral brasileño Ian Couto a los 29 pareció poner cifras definitivas, pero lo mejor estaba por llegar: Vlahovic en el cuarto minuto de descuento y el central inglés Lloyd Kelly en el sexto cerraron un juego que costará apartar de la memoria.

En los restantes resultados de esta primera jornada, prevalecieron los visitantes; Arsenal batió en San Mamés a Athletic Bilbao por 2 a 0 mientras que Unión Saint Gilloise superó en los Países Bajos por 3 a 1 a PSV Eindhoven. Kevin Mac Allister señaló el último gol de los belgas y el cordobés Enzo Barrenechea hizo de cabeza el primero de Benfica que terminó perdiendo 3 a 2 en Lisboa ante el Qarabag Agdam de Azerbaiyán en lo que fue el primer gran batacazo. Finalmente, Tottenham batió 1 a 0 a Villarreal.

Este miércoles proseguirá la primera fecha con la presentación del actual campeón de la Champions, París Saint Germain como local ante Atalanta de Italia y la del campeón mundial de clubes, Chelsea que visitará a Bayern Múnich. Completan Ajax-Inter, Liverpool-Atletico Madrid, y los debutantes Pafos de Chipre y Bodo Glimt de Noruega ante Olympiakos de Grecia y la República Checa respectivamente.