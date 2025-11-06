​Champions League: Inter llegó a la punta de con otro gol de Lautaro Martínez 

Con un gol de Lautaro Martínez, Inter (12 puntos) derrotó por 2 a 1 a Kairat Almaty (1) de Kazajistán y comparte la punta de la fase regular de la Champions League con puntaje ideal de doce puntos sobre doce posibles junto con Bayer Múnich y Arsenal de Inglaterra. El delantero de la Selección Argentina y capitán de su equipo hizo su gol en el último minuto de la primera etapa con un remate mordido tras una serie de rebotes y en el entretiempo fue reemplazado por el francés Bonny. Lleva cuatro goles en tres partidos jugados en esta Champions (se perdió el debut) y acumula tres más en la Serie A de Italia.

El mediocampista Ofri Arad igualó para los kazajos a los diez minutos del complemento, pero a los 22 el lateral brasileño Carlos Augusto le dio cifras definitivas al marcador. Kairat sufrió su tercera derrota en serie en la competencia y apenas suma un punto en cuatro jornadas.

La goleada de la cuarta fecha la señaló Manchester City (10) que vapuleó de local por 4 a 1 a Borussia Dortmund con dos goles de Phil Foden, otro más de Erling Haaland y el restante del frances Ryan Cherki. Con este resultado, el City quedó como único segundo de la fase regular. Pero lo notable es la racha goleadora de Haaland que anotó cinco goles en las cuatro jornadas, que sumados a los trece que lleva en la Premier, totalizan 18 en 14 encuentros. El Dortmund sufrió su primera derrota en el torneo y se encuentra 14º con 7 puntos. El ex zaguero de Boca Aaron Anselmino estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

El gran goleador de la noche fue el nigeriano Victor Osimhen que hizo los tres con los que Galatasaray (9) superó 3 a 0 a Ajax (0) en Amsterdam. El nueve estuvo ochenta y un minutos en la cancha y fue reemplazado por el argentino Mauro Icardi. Los holandeses están últimos sin puntos en la tabla ya que perdieron los cuatro encuentros pero no son los únicos en esa situación.

También se encuentra Benfica (0) que perdió 1 a 0 en Lisboa ante Bayer Leverkusen (5). Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea fueron titulares en el conjunto lusitano mientras que Gianluca Prestianni jugó los veintiún minutos finales. El “Diablito” Claudio Echeverri, por su parte, también entró como titular en el conjunto alemán pero salió a los 57 minutos, justo antes del gol. Y Enzo Fernández jugó la segunda etapa para Chelsea en el inesperado empate 2 a 2 ante Qarabag (7) en Azerbaiyán con un gol de Alejandro Garnacho a los 53 minutos. Facundo Buonanotte participó de los últimos veinte minutos para el conjunto londinense.

Brujas (4) y Barcelona (7) igualaron 3 a 3 y protagonizaron en Bélgica el gran espectáculo de la fecha. El italiano Tresoldi abrió la cuenta a los 6 minutos para el conjunto belga y dos minutos más tarde, Ferrán Torres igualó para los catalanes. De contraataque, el portugués Carlos Forbs resolvió de gran manera y a los 17 minutos puso el tanteador 2 a 1. Pero Lamine Yamal estuvo imparable en el segundo tiempo y fue la gran figura tirándose hacia atrás para poner pases profundos o encarando hacia adentro a su marcador Seys y cruzando remates al segundo palo.

A los 61 minutos, Yamal pasó entre dos jugadores belgas, cedió a Fermin López quien se la devolvió de taco, volvió a pasar entre otros dos defensores y cuando salía el arquero Janckers se la cacheteó de zurda al segundo palo marcando un golazo que estará entre los mejores de la Champions. Dos minutos después, Forbs volvió a definir un contragolpe de gran manera y señaló el 3 a 2. Pero a los 77, el griego Tzolis desvió de cabeza un pase que Yamal le había puesto con gran delicadeza a Lewandoski y marcó en contra el empate final. En tiempo de descuento, el arquero polaco de Barcelona, Szczesny, cometió un serio error, perdió una pelota en la salida y Vermant marcó el 4 a 3. Pero el árbitro ingles Anthony Taylor repasó la jugada en el VAR y anuló la conquista por entender que había habido una falta previa.

Gerónimo Rulli fue el arquero del Olympique de Marsella (3) en la derrota de local por 1 a 0 ante Atalanta (7) y Juan Foyth jugó como titular para Villarreal (1) en su derrota por 1 a 0 ante Pafos en Chipre (1). La cuarta jornada de esta fase regular de la Champions League se completó con el triunfo de Newcastle (9) por 2 a 0 ante Athletic de Bilbao (3) y la quinta tendrá lugar entre el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre.