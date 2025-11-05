​Champions League: Alexis Mac Allister fue el verdugo de Real Madrid 

Real Madrid cayó 1-0 este martes en su visita a Liverpool con un gol de Alexis Mac Allister, por la fecha 4 de la Champions League.

En una primera parte intensa en Anfield, hubo polémica por una mano de Tchouaméni donde todo Liverpool reclamó penal. Además, un Courtois brillante les había ahogado el grito a Szoboszlai y a Mac Allister.

Ya en el complemento, el arquero belga le sacó un cabezazo a quemarropa de Van Dijk, pero no pudo con el certero cabezazo del campeón mundial con la Selección Argentina, que le pasó entre medio de las manos.

Sin el lesionado Franco Mastantuono, Real Madrid buscó la reacción, Vinicius se encendió por la izquierda, abrió para Mbappé y el crack francés definió apenas desviado.

Con una tarjeta amarilla en sus espaldas, Mac Allister se fue reemplazado por Jones a los 78 minutos, muy aplaudido y con gran parte del estadio de pie. En contrapartida, Trent Alexander-Arnold, otrora símbolo los Reds y actual jugador merengue, ingresó poco antes del final y fue abucheado por toda la parcialidad del Liverpool.

Sobre el final, Salah sacó a pasear a Carreras y abrió para Gakpo, pero Courtois sacó otro atajadón de la galera y el propio egipcio no pudo en el rebote. “No soy un gran cabeceador, creo que le di con la frente”, se jactó Mac Allister al cabo del partido.

La Araña gritó de nuevo

Julián Alvarez sostuvo su gran racha goleadora y volvió a marcar para Atlético Madrid, esta vez con la asistencia de Giuliano Simeone, en la victoria 3-1 sobre Union Saint-Gilloise (con Kevin Mac Allister), donde también anotaron Connor Gallagher y Marcos Llorente.

El hijo del “Cholo” Simeone comandó el gran contragolpe que concluyó con un pase atrás a la Araña, quien logró marcar de volea para el Colchonero, que tuvo a Nahuel Molina y el ingreso de Thiago Almada. Descontó Ross Sykes para la visita.

El Tottenham de Cristian “Cuti” Romero despachó 4-0 de local a Copenhague con tantos del galés Brennan Johnson, el francés Wilson Odobert, el neerlandés Micky van de Ven y el portugués João Palhinha.

Arsenal se impuso 3-0 en su visita al Slavia Praga y sumó su cuarta victoriaen otras tantas jornadas de Champions League.

Un penal de Bukayo Saka y un doblete del español Mikel Merino puso como líderes a los hombres de Mikel Arteta junto al Bayern Múnich, que dio el batacazo en París al superar 2-1 al PSG, último en alzar la Orejona, con un doblete del colombiano Luis Díaz (luego expulsado); descontó el portugués João Neves para los de Luis Enrique.

Olimpiacos (entró Lorenzo Scipioni) ganaba por el portugués Gelson Martins, pero el estadounidense Ricardo Pepi lo empató 1-1 para PSV Eindhoven.

Asimismo, Juventus empezó perdiendo con Sporting Lisboa por el gol del uruguayo Maximiliano Araújo, pero luego igualó 1-1 por el serbio Dusan Vlahović.

Por último, Napoli y Eintracht Frankfurt sellaron un empate 0-0 en el estadio Diego Armando Maradona, en tanto el estadounidense Folarin Balogun le dio la victoria 1-0 a Monaco en su visita a Bodo Glimt.

Este miércoles juegan Pafos-Villarreal y Qarabag-Chelsea (a las 14.45). A las 17 se miden Ajax-Galatasaray, Brujas-Barcelona, Inter-Kairat Almaty, Manchester City-Borussia Dortmund, Newcastle-Athlétic Bilbao, Marsella-Atalanta y Benfica-Bayer Leverkusen.