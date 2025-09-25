​Challenger de Buenos Aires: un argentino estará en semifinales 

El Challenger de Buenos Aires se aseguró al menos un argentino en semifinales de la décima edición, ya que Álex Barrena (186° del ranking ATP) y Guido Justo (404°), vencieron a Hugo Dellien y a Lorenzo Rodríguez, respectivamente, y se enfrentarán en la próxima ronda del certamen oficial organizado por Torneos, que se disputa en el Racket Club de Palermo.

En el único enfrentamiento entre argentinos de la jornada del miércoles, Justo torció el historial esquivo de tres derrotas contra Rodríguez a partir de la solidez en el servicio. Con un 74% de puntos ganados con el primer saque, el oriundo de Adrogué apenas fue quebrado cuando sirvió para cerrarlo en el 5-2 del segundo set. Lejos de desenfocarse, rompió en el juego siguiente y disputará los cuartos de final de un torneo Challenger por cuarta vez en su carrera.

El valor agregado del encuentro del viernes próximo es que será la primera ocasión que lo hará en un certamen disputado en su país. “Fue un partido muy emocional ya que tuve un poco de nervios en el momento de sacar para el partido pero, por suerte, pude mantenerme mentalmente. Era fundamental porque era un momento difícil que te exige estar a la altura para evitar que se revierta el resultado”, analizó el jugador de 27 años.

Luego de alcanzar su mejor ranking ATP por la final disputada en el Challenger de Villa María, Barrena continúa con un ritmo demoledor en el Racket Club. El bonaerense que está próximo a cumplir los 23 años vencía por 6-1 y 1-0 a Dellien cuando el semifinalista de la edición pasada debió retirarse por molestias en el cuello y el hombro derecho.

De esta manera, el diestro disputará por séptima ocasión los cuartos de final de un torneo de este nivel en la temporada: tiene un récord favorable de cinco victorias y una derrota. “Tener torneos en el país siempre es bueno por sentirte como en casa, es espectacular. Es una sensación hermosa jugar en Buenos Aires porque la mayoría vive en esta ciudad”, sentenció uno de los protagonistas nacionales del año.

Al igual que había ocurrido en la ronda inicial, el primer vencedor de octavos de final fue Matheus Pucinelli de Almeida (285°). Luego de un comienzo que rozó la perfección al imponerse en los primeros ocho juegos, se repuso a la levantada de Joao Reis da Silva y logró llevarse el cupo con un marcador de 6-0, 3-6 y 6-4. El brasileño de 24 años logró su tercer triunfo en idéntico número de encuentros contra su compatriota, rival al que derrotó para conquistar su único Challenger en Coquimbo 2023.

¿Quién será su próximo contrincante? El ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (226°), quien cerró los encuentros de singles de la jornada con un gran triunfo por 6-1 y 6-2 sobre Juan Carlos Prado Angelo para convertirse en el primer representante de su país que accede a los cuartos de final del torneo. Además, retornará a la instancia después de cuatro meses: su última aparición fue en el certamen de Santos, Brasil, que representó el primer título de su carrera en este nivel.

El triunfo destacado en la primera ronda del main draw de dobles fue protagonizado por Guillermo Durán y Mariano Kestelboim, campeones en Villa María la semana pasada, que debutaron con victoria sobre los bolivianos Boris Arias y Murkel Dellien, cuartos preclasificados. Además, Ignacio Carou y Santiago Rodríguez Taverna sorprendieron al ecuatoriano Gonzalo Escobar y el mexicano Miguel-Angel Reyes-Varela, los máximos favoritos.