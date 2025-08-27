​Cerúndolo venció a Arnaldi y avanzó a segunda ronda del US Open 2025 

El argentino Francisco Cerúndolo (19° preclasificado) venció al italiano Matteo Arnaldi (64° del ranking) 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3, tras revertir una desventaja de dos sets, y avanzó a la segunda ronda del US Open 2025 en lo que fue su primera victoria en un Grand Slam desde el Abierto de Australia.

El inicio tuvo a un Arnaldi que impuso su ritmo y control desde el servicio y la devolución, lo que llevó al argentino, incómodo en los intercambios, a ceder con claridad los dos primeros parciales, sin tener profundidad en la derecha y con errores en momentos clave y nula posibilidad de contrarrestar la propuesta ofensiva del italiano.

La reacción llegó en el tercer set, ya que Cerúndolo mejoró el porcentaje de primeros saques, aceleró los tiros desde el fondo y presionó sobre el revés de Arnaldi para quedarse con el parcial por 7-5, tras revertir un 5-5 con un quiebre que cambió el curso del partido.

En el cuarto, el porteño sostuvo la intensidad, redujo errores no forzados y capitalizó un quiebre temprano para llevar la serie al quinto set con un 6-4, y en ese mismo set, consolidó su dominio: presionó desde la devolución, mantuvo tiros profundos y quebró para sellar el 6-3 definitivo.

Por su parte, la marplatense Solana Sierra perdió 7-5, 6-0 ante la rumana Sorana Cirstea y se despidió del torneo.

En la segunda ronda del torneo que se disputa en Nueva York, Cerúndolo deberá enfrentarse al suizo Leandro Riedi (435° del ranking) este jueves 28, mientras que este miércoles, tanto Tomás Etcheverry como Francisco Comesaña tendrán acción en el US Open ante el checo Jiří Lehečka y el británico Cameron Norrie, respectivamente.

El US Open 2025 se disputa en Nueva York del 24 de agosto al 7 de septiembre. La acción arrancó con la primera ronda entre el 24 y el 26, seguirá con la segunda el 27 y 28, y la tercera el 29 y 30.

Los octavos se jugará a finales de mes, el 31 de agosto y el 1 de septiembre, los cuartos el 2 y 3, y las semifinales el 4 y 5. El torneo se definirá con la final femenina el 6 de septiembre y la masculina el 7, en lo que será el cierre del último Grand Slam de la temporada.