​Cerúndolo va por otro batacazo: vs. Alcaraz en Montecarlo 

Francisco Cerúndolo buscará capitalizar su buen momento este miércoles cuando se mida ante el español Carlos Alcaraz, número 3 del ranking ATP, por 16avos de final del Masters 1000 de Montecarlo. El partido se jugará en el segundo turno de la pista central tras el encuentro entre el alemán Daniel Altmaier y el francés Richard Gasquet, programado para las 6 de la mañana (hora argentina).

El argentino mejor rankeado (22º) reafirmó este año su fama de agrandarse ante los mejores del circuito y viene de vencer a dos Top 10 en sus últimos torneos: al noruego Casper Ruud (6º) por 6-4 y 6-2 en octavos de final de Miami y al australiano Alex de Miñaur (10º) por 7-5 y 6-3. en octavos de Indian Wells. A su vez, también le señaló la salida al alemán Alexander Zverev (2º) por 3-6, 6-3 y 6-2 en cuartos de final del Abierto de Buenos Aires en febrero último.

Así, Cerúndolo tiene una notable marca de 14 triunfos y 14 derrotas ante rivales que se ubican en el Top 10, completada con los éxitos de 2022 ante Ruud (5º) en Bastad y el ruso Andrey Rublev (8º) en Hamburgo; de 2023 contra el canadiense Auger-Aliassime (6º) en Miami, Ruud (3º) en Barcelona, el italiano Jannik Sinner (8º) en Roma, el yanqui Taylor Fritz (8º) en Roland Garros y nuevamente Ruud (8º) en París; y de 2024 ante Zverev (5º) en Madrid, Rublev (9º) en Umag 2024, una vez más Ruud (9º) en la Laver Cup y Rublev (7º) en París.

De todos modos, ante Alcaraz el historial por ahora viene favorable al español, quien se impuso en Queen’s 2024 por 6-1 y 7-5 y este año en Indian Wells por 6-3 y 7-6(4). En consecuencia, será la primera vez de ambos en polvo de ladrillo.

El de Alcaraz será su debut en el torneo -Cerúndolo arrancó una ronda antes, despachando al italiano Fabio Fognini (113º) por 6-0 y 6-3- al igual que para el serbio Novak Djokovic (5º), quien también hará su presentación este miércoles, contra el chileno Alejandro Tabilo (32º) en el tercer turno de la pista central.

El español viene rindiendo por debajo de lo esperado en este 2025 -campeón del ATP 500 de Rotterdam en la única final que alcanzó- y en la previa reconoció que la presión por ser el número uno del mundo lo condicionó últimamente. “Mucha gente me ha comentado este tiempo que tengo la posibilidad de ser número uno y esa presión me ha matado un poco. No me sorprende estar tan lejos de él (el italiano Sinner, líder del ranking y sancionado con tres meses sin jugar). Siempre se espera que gane los torneos, que los mejores estén en todas las finales. Yo no me veo como número uno en la gira de tierra. No tengo opciones aunque Sinner no juegue. Estoy demasiado lejos. Mi mentalidad es clara. No pensar en eso y solo salir a jugar”, destacó.

Mientras tanto, este martes debutaron los argentinos Tomás Etcheverry (46º) y Sebastián Báez (33º) con resultados dispares en el certamen del principado donde supieron campeona Guillermo Vilas (1976 y 1982), Alberto Mancini (1989) y Guillermo Coria (2004).

El platense sacó pasaje a 16avos al vencer al francés Corentin Moutet (75º) por 4-6, 6-1 y 6-4 en casi dos horas y media de un partido en el que arrancó 3-0 arriba y se le complicó inesperadamente, al menos en el primer set. El triunfo le sirvió a Etcheverry para cortar una racha de dos eliminaciones seguidas en primera ronda (Houston y Miami) e intentar comenzar a remontar un inicio de año complicado, de más derrotas (10) que triunfos (8). El jueves irá contra el español Alejandro Davidovich (42º), vencedor del estadounidense Ben Shelton (14º).

Por su parte, Báez, que venía de ser subcampeón en el ATP 250 de Bucarest el fin de semana, cayó ante el checo Tomas Machac (21º) por 3-6 y doble 6-2, prolongando su sequía en torneos de Masters 1000 en lo que va del año (tres derrotas en primera ronda).