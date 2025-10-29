​Cerúndolo ganó un partidazo y tiene a Sinner en la mira 

Una de cal y una de arena fue el saldo para los tenistas argentinos en el Masters 1000 de París, en una jornada maratónica que se definió en un par de puntos para los jugadores albicelestes. Con ese panorama, Francisco Cerúndolo venció al serbio Miomir Kecmanovic y es el único que sigue en competencia, mientras que Camilo Ugo Carabelli estuvo a nada de dar el batacazo ante Alexander Zverev pero se quedó con las manos vacías.

En un partido muy sufrido que se extendió por casi dos horas y media, Francisco Cerúndolo le ganó a Kecmanovic por 7-5, 1-6 y 7-6 (7-4), para meterse en los octavos de final del Masters 1000 de París, donde lo espera nada más y nada menos que el italiano Jannik Sinner, segundo favorito del torneo.

Cerúndolo, que se encuentra en el puesto 21º del ranking mundial, ratificó su sólida temporada en los torneos de esta jerarquía, ya que tuvo muy buenas actuaciones en los Masters 1000, entre las que se destacan las semifinales alcanzadas en Madrid y los cuartos de final en Indian Wells y Miami. Además es una gran noticia pensando en las Finales de la Copa Davis, que se disputan en las mismas condiciones, en canchas rápidas indoor. Para el duelo ante Alemania, Cerúndolo será el singlista número uno y seguramente se cruzará ante Alexander Zverev, que regresa al equipo germano para esta serie luego de dos años.

Pero más allá de la Davis, Cerúndolo tendrá una ocasión muy especial para continuar con su crecimiento cuando se mida en los octavos de final ante Sinner, que se impuso por 6-4 y 6-2 ante el belga Zizou Bergs. El italiano llega en un gran momento y necesita ganar el torneo si pretende desplazar a Carlos Alcaraz del primer lugar del ranking antes de que termine el año.

“Voy a tener que sacar sí o sí mi mejor nivel”, dijo Cerúndolo sobre su próximo contrincante. “Él es uno de los mejores del mundo, sin duda, junto a Carlos (Alcaraz). Vienen dominando el tour hace dos o tres años y casi de punta a punta. Será una linda prueba. Ojalá pueda hacer un gran tenis porque me va a exigir al máximo. Y voy a tener que estar preparado para eso”, explicó.

En el historial, el italiano manda 3-2, aunque se impuso las dos veces que se midieron bajo estas condiciones, en Viena y en la Copa Davis en 2022. Los triunfos de Cerúndolo fueron en polvo de ladrillo, en Roma 2023, y en cemento, en Miami 2022. Y el último antecedente favorece a Sinner, que se impuso en Roma 2025.

El otro argentino que seguía en carrera en este torneo era Camilo Ugo Carabelli, quien jugó un partidazo y estuvo muy cerca de ganarle al alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev, aunque terminó cayendo en forma muy apretada.

Pese a tener contra las cuerdas en varias ocasiones a Zverev, el alemán se terminó llevando el triunfo por 6-7 (5-7), 6-1 y 7-5, tras 2horas y 35 minutos de juego. Ugo Carabelli incluso llegó a estar quiebre arriba 3-1 y saque en el tercer parcial, pero no pudo sostener la ventaja y Zverev hizo gala de toda su jerarquía para pegar en el momento justo. Devolvió el quiebre para igualar rápido y, cuando parecía que todo se definí en el tie break, volvió a quebrar en el undécimo juego para llevarse la victoria y el pasaje a octavos.

En esa instancia, Zverev tendrá como oponente al español Alejandro Davidovich Fokina (15°), que se impuso por 7-6 (7-5) y 6-4 al francés Arthur Cazaux.