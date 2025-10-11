​Central Córdoba venció a Unión y se prende en la lucha por el título 

Central Córdoba volvió a sonreír en Santiago del Estero, luego de derrotar 3-1 a Unión de Santa Fe por la duodécima fecha del torneo Clausura, y cortó una racha de cinco partidos sin triunfos.

Con goles de Jonathan Galván, Lucas Besozzi y Matías Perelló, el equipo de Omar De Felippe se impuso en el estadio Madre de Ciudades ante un rival que descontó sobre el final con Agustín Colazo, pero no logró rescatar puntos.

En el comienzo, Unión intentó presionar alto con los delanteros Franco Fragapane y Cristian Tarragona, mientras que Central Córdoba apostó al orden defensivo y las transiciones rápidas.

El local, a los 35 minutos, rompió el cero tras un córner ejecutado por Braian Cufré, Leonardo Heredia peinó la pelota en el primer palo y Galván apareció solo para definir de derecha y poner el 1-0.

En el complemento, el local mantuvo la intensidad y aprovechó los espacios que dejó Unión en su intento por empatar. A los 16 minutos, una gran contra comandada por Heredia terminó con una precisa definición de Besozzi, quien cruzó el remate al palo izquierdo de Tagliamonte y estiró la ventaja.

El descuento de Colazo a los 33 minutos del segundo tiempo le devolvió algo de suspenso al final del encuentro. El delantero, que había ingresado minutos antes, marcó el 2-1 que encendió las alarmas en el local.

Aun así, al cumplirse los cinco minutos adicionales, el “Ferroviario” consiguió sellar el encuentro con el tanto convertido por Perelló, quien ingresó en el segundo tiempo.

Con esta victoria, Central Córdoba llega a los 18 puntos y se ubica como escolta detrás de Defensa y Justicia, mientras que Unión perdió la posibilidad de quedar puntero, y se mantiene en la cuarta posición con 17 unidades.