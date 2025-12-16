​Carlos Alcaraz, premiado con el mejor punto del año por la ATP 

A sus 22 años, Carlos Alcaraz se acomodó en el primer lugar del Ránking ATP, consolidándose así como el mejor tenista de la actualidad por sobre Jannick Sinner, su principal competidor. El español recibió un reconocimiento más por parte del público y se quedó con el mejor punto del año.

El vigente campeón de Roland Garros y del US Open se quedó con los máximos honores por un punto logrado ante el alemán Daniel Altmaier en el Masters 1000 de Montecarlo el pasado abril. Fue por un espectacular tiro bombeado entre sus piernas. Finalmente, ese partido, válido por los octavos de final del certamen, terminó en victoria 6-3 y 6-1 para el español.

Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo. (EFE) Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo. (EFE)

Alcaraz fue reconocido con el mejor de la temporada

Luego de ese partido, Alcaraz se terminó consagrando como campeón del certamen. En la final se impuso al italiano Lorenzo Musetti 3-6, 6-1 y 6-0. Luego de un par de intercambios, la pelota parecía que se iba larga. Fue en ese momento cuando el español pasó la raqueta entre sus piernas y devolvió un globo al fondo de la cancha de su rival.

La devolución se hizo imposible para el alemán y Alcaraz lo celebró con su clásico festejo de llevarse el dedo hacia la oreja. La propia ATP destacó al español por la jugada cuando reveló a su punto como el mejor del año. ” Capaz de fusionar en un solo punto todas sus grandes virtudes, desde la velocidad, la potencia y el talento hasta la habilidad“, mencionó. El premio “hot shot” lo eligen los fans a lo largo del planeta.

Alcaraz cierra un gran 2025, firme en la cima del Ranking. Lleva 24 títulos en el circuito. Seis de ellos son Grand Slam. Este año se quedó con ocho títulos, entre ellos el Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz en el Masters de Montecarlo. (EFE) Alcaraz en el Masters de Montecarlo. (EFE)

El video de la jugada

Carlos Alcaraz – El punto de Alcaraz que fue elegido el mejor del año por la ATP Video: @atptour

Alcaraz con el trofeo del Masters de Montecarlo. (EFE) Alcaraz con el trofeo del Masters de Montecarlo. (EFE)

