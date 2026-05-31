​Caos en los festejos del PSG bicampeón de Champions: un muerto, más de 400 detenidos y encuentro con el presidente de Francia 

Como era de esperarse, la consagración del Paris Saint-Germain en su segunda Champions League consecutiva dejó sus secuelas en la capital francesa. Así como ya había sucedido el año pasado, las calles de París fueron un caos que contó con la pérdida de una persona y la necesaria intervención de las fuerzas armadas francesas.

Según informó la Fiscalía de París, un joven de 24 años habría fallecido en medio de los festejos del sábado por la noche tras el triunfo del PSG ante el Arsenal en Budapest. La reconstrucción de los hechos reveló que el masculino sufrió un accidente al impactar contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot, para terminar perdiendo la vida.

Mientras tanto, los desmedidos festejos requirieron de la intervención policial en las calles de París. El Gobierno francés anunció 780 detenciones -de las que 457 bajo custodia policial-, un 32 % más que hace un año por la misma celebración. A su vez, 57 de los 219 policías que participaron del control de la fiesta de hinchas del PSG terminaron heridos.

Caos en Paris tras el título del PSG. (EFE/Valentina Camu) Caos en Paris tras el título del PSG. (EFE/Valentina Camu)

Entre otros episodios, se destacó la embestida de un coche en una terraza del distrito X de París que causó dos heridos de gravedad. La principal zona de descontrol fue la de los Campos Elíseos, donde se reunieron 20.000 personas para ver la final. Sin embargo, otras ciudades como Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble también tuvieron su descontrol.

Con respecto al fatídico desenlace, el ministro de Interior de Francia, Laurent Nuñez, calificó los incidentes como “absolutamente inaceptables” y detalló que uno de los agentes de policía heridos fue trasladado a la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico.

Los festejos del PSG campeón en las inmediaciones de la Torre Eifel. (REUTERS/Abdul Saboor) Los festejos del PSG campeón en las inmediaciones de la Torre Eifel. (REUTERS/Abdul Saboor)

Así siguen los festejos del PSG bicampeón de Champions

El próximo paso para los hinchas del conjunto parisino será acompañar al plantel este domingo en su recorrida oficial de festejos. La misma comenzará con un desfile al pie de la Torre Eiffel, donde dirá presente Emmanuel Macron, presidente de Francia y se espera que se presenten cerca de 100.000 fanáticos.

Más tarde, los campeones serán recibidos en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien hará una declaración pública sobre la hazaña del PSG. Por último, una velada especial de recepción para los campeones se celebrará en el Parque de los Príncipes.

La policia de Francia, en los festejos del PSG campeón. (AP Photo/Thomas Padilla) La policia de Francia, en los festejos del PSG campeón. (AP Photo/Thomas Padilla)

Las mejores fotos de los festejos del PSG

Los hinchas del PSG festejaron el bicampeonato en las calles de Paris. (EFE/EPA/VALENTINA CAMU) Los hinchas del PSG festejaron el bicampeonato en las calles de Paris. (EFE/EPA/VALENTINA CAMU)

PSG festejó en las calles de Paris. (@Doumsba via Instagram/via REUTERS) PSG festejó en las calles de Paris. (@Doumsba via Instagram/via REUTERS)

La policia de Francia tuvo mucho trabajo en la noche del sábado. (REUTERS/Abdul Saboor) La policia de Francia tuvo mucho trabajo en la noche del sábado. (REUTERS/Abdul Saboor)

Los festejos del PSG tras el bicapeonato de Champions League. (AP Photo/Thomas Padilla) Los festejos del PSG tras el bicapeonato de Champions League. (AP Photo/Thomas Padilla)

Los festejos del PSG campeón en las inmediaciones de la Torre Eifel. (REUTERS/Abdul Saboor) Los festejos del PSG campeón en las inmediaciones de la Torre Eifel. (REUTERS/Abdul Saboor)

La gente del PSG festejó en las calles de Paris. (REUTERS/Abdul Saboor) La gente del PSG festejó en las calles de Paris. (REUTERS/Abdul Saboor)

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