​Caniggia, sobre la oferta que River rechazó por Subiabre: “Está bien que se quede estos meses” 

Pocas horas antes de que el pibe formara parte del primer 11 de Eduardo Coudet ante Huracán, River rechazó una oferta de 10.000.000 de euros del Trabzonspor de Turquía por Ian Subiabre, el talentoso zurdo de 19 años que extendió su contrato con el club de Núñez antes del Mundial Sub 20 de Chile 2025 con la cláusula de rescisión de Є 100 millones que la CD del CARP decidió como política institucional tras la partida de Franco Mastantuono al Real Madrid. Justo antes de que IS jugara ante el Globo, Claudio Paul Caniggia, el representante de la joyita, sentó postura al respecto: “Yo no puedo confirmar la oferta al 100%, pero creo haberme enterado que sí hubo una oferta. Llamaron de club a club. Eso no lo puedo confirmar al 100%, me acabo de enterar hoy”.

Subiabre fue titular en el último ensayo de fútbol. Prensa River. Subiabre fue titular en el último ensayo de fútbol. Prensa River.

La propuesta llegó a los dirigentes de River este viernes y fue inmediatamente descartada por considerarla insuficiente para un delantero en plena evolución en Primera luego de haber participado primero en el Mundial Sub 17 y luego en el Sub 20 de la Selección que dirige Diego Placente.

En ese contexto, Caniggia aclaró que la intención no es precipitar los tiempos del juvenil y que, al menos por ahora, lo más conveniente es que continúe su crecimiento en Núñez. “Está bien que se quede estos meses. Creo que eso fue lo que dijo Coudet, quería el plantel sin desprenderse de ningún jugador. Igualmente la idea era que se pueda quedar un par de meses más, no sacarlo ahora. Él recién se está afianzando en Primera: necesita jugar, imponerse, sumar minutos y que logre la titularidad. Coudet es un técnico con experiencia, lo conozco, tiene buena llegada a los jugadores seguramente a los jóvenes ya los está viendo y por eso ante Huracán jugó él y también están los otros chicos que van al banco. La idea es que se afiance, que sea un jugador importante y después se verá qué pasa en mayo o junio”, dijo el Pájaro en diálogo con Radio La Red.

Ian Subiabre junto a Caniggia, su representante. Instagram claudiocaniggia7 Ian Subiabre junto a Caniggia, su representante. Instagram claudiocaniggia7

En la misma línea, el representante del juvenil remarcó que el proceso de consolidación recién comienza y que el desafío principal para Subiabre es seguir sumando minutos en un contexto de alta exigencia como el de River. “Ian es un chico que ya ha demostrado que tiene grandes cualidades, pero tiene 19 años, todavía tiene que crecer físicamente y sumar rodaje en primera. Pero bastante bien: no es fácil jugar en River y ser titular con esta edad. Hay que dejarlo que tenga roce en Primera, él sólo va a ir mejorando y luego hay que esperar. A los jóvenes que juegan en equipos grandes, los europeos ya los tienen en lista: Subiabre estuvo y está en grandes listas, yo lo he comprobado porque viajé y sé que está en listas de grandes equipos”.

Subiabre junto a Caniggia, un ídolo que se transforma en un guía para el pibe del Sub 20. Subiabre junto a Caniggia, un ídolo que se transforma en un guía para el pibe del Sub 20.

Así, mientras el interés desde Europa ya empieza a aparecer y el radar de varios clubes importantes lo sigue de cerca, en River tienen claro el plan: sostenerlo, darle continuidad y permitir que su crecimiento se dé paso a paso antes de pensar en una posible transferencia.

El pibe de Comodoro Rivadavia debutó en Primera el 31 de enero de 2024 frente a Barracas Central y lleva un total de 32 partidos en River, con un registro de dos goles y tres asistencias. Ya se había ganado la titularidad en los últimos encuentros de Marcelo Gallardo y el Chacho también lo eligió para su estreno como deté del equipo de Núñez, este jueves contra Huracán en Parque Patricios.

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