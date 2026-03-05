​¿Camino al título?: Arsenal ganó y le sacó siete puntos de diferencia al City de Guardiola 

La Premier empieza a transitar los metros finales de la temporada y junto con ello empiezan a asentarse las posibilidades de cada uno de los animadores. Hasta hoy, el panorama lucía muy atractivo con una diferencia de apenas cinco puntos entre Arsenal y City, pero la igualdad de los de Guardiola frente al Nottingham Forest en Etihad le dio una ventaja de siete puntos a los de Arteta a falta de ocho fechas para el final.

El Arsenal le sacó siete puntos al City de Guardiola

El Arsenal de Mikel Arteta es, desde hace varias temporadas, uno de los mejores equipos del mundo. Sin embargo, lo cierto es que los Gunners no han logrado hacer pie durante el tramo final durante las últimas ediciones de la Premier League por lo que el fantasma del pasado acecha a los londinenses. Cabe destacar que el último título local conseguido por el Arsenal fue hace más de dos décadas atrás, cuando lograron ser campeones de la liga de la mano de Arsene Wenger.

Ahora bien, lo cierto es que si bien la temporada de los Gunners ha sido sensacional, los de Arteta habían desperdiciado varios puntos durantes las últimsa jornadas, algo que le permitió al Manchester City de Pep Guardiola encarar una remontada que los dejó a cinco puntos de los londinenses con un partido menos en el calendario. Un detalle a tener en cuenta es que ambos equipo se enfrentarán en la fecha 33, algo que podría darles una chance a los Cityzens para seguir soñando.

El City dejó pasar la chance. Al cabo de la fecha 29, la tabla de posiciones marcaba que el City había quedado a tan solo cinco unidades del Arsenal, que además tiene un partido jugado más que los de Pep. Sin embargo, la igualdad de los de Manchester en condición de local frente al Nottingham Forest, le permitió a los Gunners volver a sacar la ventaja en la lucha por la Premier League. En simúltaneo a la igualdad del Manchester, el Arsenal superó con lo justo al Brigthon.

Al cabo de la fecha 30, los Gunners lograron sacarle siete puntos a su escolta a falta de ocho fechas para final. Ojo, el City debe un encuentro que podría dejarlo a cuatro porotos de los de Arteta en caso de vencer al Crystal Palace.

Guardiola y la frustración tras el empate con Nottingham Forest. EFE/EPA/PETER POWELL Guardiola y la frustración tras el empate con Nottingham Forest. EFE/EPA/PETER POWELL

Los partidos que le quedan jugar al Arsenal:

Everton (L)

Bournemouth (L)

Manchester City (V)

Newcastle (L)

Fulham (L)

West Ham (V)

Burnley (L)

Crystal Palace (V)

Los partidos que le quedan jugar al City:

West Ham (V)

Chelsea (V)

Arsenal (L)

Burnley (V)

Everton (V)

Brentford (L)

Bournemouth (V)

Aston Villa (L)

Crystal Palace (L) -pendiente-

