​Buena noticia para los hinchas argentinos: Alejandro Domínguez blanqueó cuál será la sede de la final de la Libertadores 2026 

Cerca, Montevideo siempre estuvo cerca… Y lo celebran los hinchas argentinos, que tendrán -si la suerte acompaña- a la capital uruguaya al alcance de la mano… La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará en tierras celestes, dijo este sábado el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol), Alejandro Domínguez.

En lo que era un secreto a voces, la capital de Uruguay repetirá como sede del juego por el principal título del fútbol de clubes de América, tras haber recibido, en el estadio Centenario, el choque brasileño de 2021 que coronó al Palmeiras frente al Flamengo.

“El próximo año la final de la Libertadores se va a hacer en Montevideo”, aseguró Domínguez al canal ESPN s in precisar en qué estadio se disputará el duelo por la corona (¿el Centenario? ¿el Campeón del Siglo? ¿el Gran Parque Central? Ahora falta que la Confederación Sudamericana de Fútbol, como ente organizador, entregue la información oficial y definitiva.

El presidente de la Conmebol aseguró además que tres países distintos se postularon como anfitriones de la final de la Libertadores 2027. Se trata de Argentina con la ciudad de La Plata, Brasil con Rio de Janeiro y Brasilia, y Paraguay con Asunción, que albergó la reciente final de la Copa Sudamericana que ganó Lanús frente al Atlético Mineiro brasileño. “Hay que hacer ahora el proceso” de selección, afirmó el directivo.

Domínguez hizo las declaraciones antes de la final de la Libertadores que se disputó este sábado en Lima, donde el Flamengo tomó desquite del Palmeiras (1-0) y se convirtió en el primer tetracampeón brasileño de la Gloria Eterna.

El gol de Gabigol con la imagen de la torre tan tradicional del estadio Centenario. (archivo EFE) El gol de Gabigol con la imagen de la torre tan tradicional del estadio Centenario. (archivo EFE)

Todas las finales de Libertadores que se jugaron en Montevideo

El diario uruguayo El País hizo un raconto de todas las definiciones de Copa Libertadores que se disputaron en Brasil. Por ahora, el 100%, se jugaron en el Estadio Centenario.

En 1960, la mítica cancha del Parque Battle y Ordóñez recibió la primera final de Copa Libertadores que se disputó en la ida del juego entre Peñarol y Olimpia. El aurinegro repitió un año más tarde cuando enfrentó a Palmeiras y lo mismo en 1962 cuando en esa ocasión se midió con Santos.

En 1964 fue Nacional quien fue local en el Estadio Centenario al enfrentar a Independiente y en 1965 volvió a disputarla Peñarol nuevamente ante el Rojo de Avellaneda.

En 1966, el aurinegro abrió su serie final ante River Plate jugando en Montevideo y al año siguiente volvió a ser Nacional el protagonista, aunque esta vez enfrentando a Racing Club de Avellaneda.

Por primera vez fue sede en terreno neutral en 1968 cuando Estudiantes de La Plata y Palmeiras definieron en el Centenario y en 1969 volvió la participación celeste porque Nacional se midió con el Pincha. El equipo platense volvió a jugar en Uruguay en 1970, aunque esta vez ante Peñarol y lo mismo ocurrió en 1971 cuando se volvió a medir con Nacional.

Independiente y Colo Colo jugaron el tercer partido de la llave en 1973 y en 1977 hicieron lo propio Boca Juniors y Cruzeiro.

En 1980 Nacional recibió a Inter de Porto Alegre y al siguiente jugaron Flamengo y Cobreloa, mientras que en 1982 Peñarol fue local ante Cobreloa y en 1983 frente a Gremio.

Las dos últimas con título incluido, fueron en 1987 y 1988 cuando Peñarol y Nacional recibieron a América de Cali y Newell’s Old Boys logrando la consagración en la Copa Libertadores.

Por su parte, en 2011 Peñarol recibió al Santos y 10 años más tarde se dio el cruce entre Palmeiras y Flamengo cuando por primera vez se jugó en Uruguay a final única.

Copa Libertadores – Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, ratificó a Montevideo como sede de la final de la Copa Libertadores 2026 (video ESPN)

¿Qué equipos argentinos participarán en la Libertadores 2026?

La Argentina tendrá siete cupos garantizados para la máxima competencia sudamericana de clubes.

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 (Argentina 1)

Platense, campeón del Apertura 2025 (Argentina 2)

Campeón del Clausura 2025 (3)

Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025 (4)

Rosario Central, 1° clasificado de la tabla anual 2025 (5)

Boca Juniors, 2° clasificado de la tabla anual 2025 (6)

3° clasificado de la tabla anual 2025 (6)

Argentinos Juniors: aseguró el top 3 de la tabla anual. En estos momentos es Argentina 6, pero podría ser Argentina 3 si gana el Clausura o Argentina 6 si Boca o Central salen campeón.

​