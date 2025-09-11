​Briatore le hizo un guiño a la continuidad de Colapinto 

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 parece encaminada. Luego de que su manager afirmara que las negociaciones estaban en marcha, las palabras de Flavio Briatore, el hombre fuerte de Alpine, profundizaron más la chance del piloto argentino para que siga una temporada más en la escudería francesa.

“El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad”, remarcó Briatore en una entrevista con la agencia francesa AFP, al ser consultado sobre el futuro de Colapinto como compañero de Pierre Gasly, cuya permanencia está asegurada tras firmar un nuevo contrato. “Por el momento, aún no hemos tomado una decisión, pero normalmente estabilidad significa que los mantenemos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”, afirmó el italiano.

En ese sentido, el asesor de Alpine se mostró confiado en que el cambio de motores, con el arribo de Mercedes y la salida de Renault, le dará un incentivo especial al equipo, con la esperanza de volver a estar en la zona media de la parrilla, e incluso aspirar a algún podio. “En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas”, expresó Briatore, que reconoció que no esperaba una temporada tan mala de la escudería. “Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos es realmente un gran hándicap. Sobre todo ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, puedes verte de la 6ª a la 17ª plaza”, explicó Briatore, que igualmente aclaró que no harán ninguna mejora en esta campaña, pensando ya en 2026. “Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el coche 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026. En un momento dado hay que tomar decisiones”, justificó el italiano.