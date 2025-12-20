​Bomba: Ever Banega no sigue en Newell’s 

“Banega no va a seguir en Newell’s” esa fue la bomba que lanzó Roberto Sensini en la conferencia de prensa de presentación de Orsi-Gómez como los nuevos entrenadores de la Lepra.

Con Éver estuvimos ayer reunidos. Él no va a seguir en el club, es una decisión de los dos, del jugador y del club”, explicó el Manager.

Ever que este año disputó 33 partidos en la institución analiza ofertas de clubes de la MLS de Estados Unidos y también de España, aunque tampoco hay que descartar que decida culminar su carrera.

Banega, que volvió del exterior para vivir su segunda etapa en el club del que es hincha fanático, no la pasó bien en el último tiempo. De hecho, fue muy cuestionado por los hinchas por su bajo rendimiento en esta temporada, en la que Newell’s peleó por no descender hasta el final.

Todos saben que soy hincha del club, no vine para esto pero toca dar la cara”, fue el textual que había dicho Ever luego de salvar a la Lepra del descenso.

Así, el capitán rojinegro cierra su vuelta a La Lepra, que inició el 22 de enero de 2024 con la firma de un contrato por dos años, luego de que el jugador quedara libre en el Al-Shabab de Arabia Saudita.

​