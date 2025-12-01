​Bomba en Racing: Gabriel Arias ya comunicó que se irá del club a fin de año 

El 11 de octubre de 2025 quedará sellado en su memoria. Ese día, en la victoria por 3-1 sobre Banfield, Gabriel Arias fue titular por última vez en Racing. Pero mucho más recordará lo que sucederá este lunes: Gabriel Arias se despedirá del Cilindro porque el equipo no volverá a jugar allí en el año y porque, lo más trascendente, el arquero no seguirá en el club en 2026 y se irá en condición de libre.

Era un secreto a voces que el neuquino nacionalizado chileno atravesaba las semanas finales en la Academia y en estas horas se confirmó. El futbolista más antiguo del plantel, el más ganador de la historia con seis títulos en sus bolsillo, le comunicó a la dirigencia que no renovará el contrato que se le vence el 31 de diciembre.

Tras siete años en la institución a la que le tomó un fuerte sentido de pertenencia, en ese recorrido que inició en 2018 con Eduardo Coudet al frente del equipo, Gabi decidió bajarle la persiana un ciclo muy exitoso, pese a que desde el club le ofrecieron a su representante extenderle el vínculo hasta fin de 2026.

Costas tuvo que tomar la dura decisión de quitarle la titularidad Foto: Prensa Racing.

A sus 38 años, Arias se alejará y, entonces, ya no quedarán sobrevivientes de aquel Racing que conquistó la Superliga en 2018-2019.

Unos días atrás le habían comentado a Olé que el arquero no estaba bien anímicamente. S us más cercanos daban cuenta de que consumía su último tramo hacia la puerta de salida porque no estaba dispuesto a quedarse un año más a sabiendas de que seguiría como suplente, detrás de Facundo Cambeses, el uno titular que vive el mejor momento de su carrera y a quien el club no piensa transferir en el mercado de pases venidero.

Aún no está confirmado, pero Arias no estaría evaluando retirarse del fútbol: escucharía propuestas para continuar su carrera en otro lado, con la idea de algún día colgar los botines atajando y no en el banco.

Arias con la Sudamericana acompañado de Sigali, quien fuera su ladero. REUTERS/Cesar Olmedo Arias con la Sudamericana acompañado de Sigali, quien fuera su ladero. REUTERS/Cesar Olmedo

Racing deberá reforzarse con un arquero

Con la partida de Gabi, Racing intentará sumar un nuevo arquero para que sea primer suplente de Cambeses, a menos que se quede con Matías Tagliamonte si Unión no ejecutara la opción de compra de 500.000 dólares por el pase; el tatengue tendría decidido comprar al guardameta. Tampoco se descarta que Racing si o sí vaya por otro arquero más allá de lo que ocurra con Taglia.

Arias saldrá a la cancha del Cilindro por última vez porque, en caso de que la Academia supere a Tigre, afrontará la semifinal contra Boca en la Bombonera. Y posteriormente, de avanzar a la final, actuará en Santiago del Estero.

Gabi deja atrás un camino en el que se convirtió en un gran líder, querido por todos en el club, valorado por su compromiso y respetado por su media docena de títulos : además de la Superliga 2018-2019, conquistó las ediciones del Trofeo de Campeones de 2019 y 2022, la Supercopa Internacional de 2023, la Sudamericana 2024 y la Recopa de este año.

Los números de Arias en Racing