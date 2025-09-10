​Bolivia jugará el repechaje tras un triunfo de mucha polémica y emoción 

Y Bolivia lo hizo. En una definición tan cambiante como polémica, la Verde se quedó con el séptimo puesto de las Eliminatorias y jugará el repechaje hacia el Mundial en marzo del año que viene. Le ganó 1 a 0 nada menos que a Brasil en El Alto con un penal sospechoso -siendo generoso en la descripción- mientras que Venezuela, que llegaba a la última fecha con un punto más y mucho mejor diferencia de gol, recibió un golpazo como local ante Colombia, nada menos que su clásico rival, que le apagó todo tipo de ilusión mundialista con un brutal 6 a 3.

El marcador que primero se movió fue el de la Vinotinto, que a los tres minutos ya estaba festejando y parecía no haber mañana para Bolivia. Colombia empató a los 10, pero Venezuela se puso 2 a 1 de inmediato, a los 12, y ya no quedaban dudas de que la Vinotinto estaba en su noche e iría en busca de su primer Mundial. Pasó casi media hora de nervios hasta que se le alinearon los planetas a Bolivia: Luis Suárez puso el 2-2 en Maturín mientras el árbitro Cristián Garay (chileno) iba al VAR a cobrar un penal prácticamente imperceptible a favor de Bolivia. “Miguelito” Terceros lo pateó muy bien y, de pronto, Bolivia trepaba al puesto de repechaje antes del entretiempo.

En Maturín, el segundo tiempo fue una pesadilla para los locales. Luis Suárez marcó tres goles en menos de 20 minutos (hizo cuatro en total) y sólo quedaba esperar que Brasil le amargara la historia a Bolivia mientras Colombia construía su tremendo 6 a 3. Ancelotti mandó a varios titulares de Brasil a la cancha en busca del empate y el temor era cada vez más grande en El Alto, mientras los hinchas cantaban una y otra vez “sí se puede”.

El partido se transformó en uno de ida y vuelta, con la Verde tomando licencias defensivas insólitas y quedando varias veces mal parada. Pero supo resistir los flojos intentos verdeamarelos gracias a las manos experimentadas del exBoca Carlos Lampe para que todo el pueblo boliviano se ilusione con jugar el Mundial (no clasifica desde el de Estados Unidos 1994).

¿Cuándo y cómo se juega el repechaje?

El repechaje se jugará en marzo del año que viene en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey con un formato diferente al que se venía realizando desde 2002. Lo disputarán seis selecciones, repartidas en dos llaves. La mejor ubicada según el ranking de la FIFA de cada llave pasará directo a una final, mientras que las otras dos jugarán una semi. Los ganadores de cada final irán al Mundial. Además de Bolivia, ya está definida la presencia de Nueva Caledonia por Oceanía y restan conocerse las representantes de Africa, Asia y los dos de Concacaf.

La vuelta de Bielsa

Al igual que en Guayaquil entre Ecuador y Argentina, en Santiago no había nada más en juego que el honor entre la eliminada Chile y la clasificada Uruguay. Así las cosas, el gran protagonista fue Marcelo Bielsa, recibido con incontables banderas de agradecimiento a 14 años de su renuncia de la selección roja, que transita uno de los peores momentos de su historia y no jugará el Mundial por tercera ocasión consecutiva. En cuanto al partido, poco y nada: 0 a 0. Y eso que la Celeste fue con todas sus figuras, como Valverde, Bentancur o Darwin Núñez. En el local fue titular el jugador de Independiente, Felipe Loyola.

La mano del Profesor

Otro duelo casi protocolar entre eliminado y clasificado. El 1 a 0 de Paraguay en Lima pudo haber significado la despedida de algunos históricos en Perú, como el arquero Pedro Gallese o el central Carlos Zambrano. Del lado de enfrente, el Profesor Alfaro aprovechó para hacer debutar al uno de San Lorenzo, Orlando Gill, y le dio su segunda titularidad seguida a Ronaldo Martínez, atacante de Platense. De paso, metió a Galarza Fonda (River) en el entretiempo y este puso el gol del triunfo.

​