​Boca y su obsesión Libertadores: el posible 11 y las claves de un regreso que busca cortar el maleficio de casi dos décadas 

No es un regreso más. Es uno que carga con una historia pesada. Es uno que viaja hasta la final del 2023 con Fluminense, pero que también toca el mayor fracaso copero por esa eliminación en Fase 2 contra Alianza Lima. Es uno que acumula frustraciones, necesidades, pero también ilusiones. Es un regreso esperado, deseado, anhelado, porque nada era igual para Boca sin las noches de Copa Libertadores. Por eso, el que afrontará hoy a partir de las 21.30 ante la Universidad Católica será un retorno con todos esos condimentos emocionales. Y más también.

Porque en este regreso, en Chile, con un clima adverso y la rivalidad futbolera que existe, arranca el nuevo sueño de los hinchas y de Riquelme presidente. Pero también el de su capitán emblema: Leandro Paredes.

“Vino para jugar la Libertadores”, dijo Román justamente del 5, que cambió sus sueños de Champions para meterse en el barro de la Copa más difícil del mundo con el club de su vida. Pues entonces, como alguna vez pasó con el retorno de Carlitos Tevez, la ilusión ahora viene reforzada porque en la cancha Boca tendrá a un hincha vestido de jugador que viene decidido a cortar con ese maleficio que ya lleva 19 años. Uno que encima tendrá su primera vez como titular en la Libertadores, ya que en su anterior ciclo en el club fue suplente en dos partidos y no entró.

Video: TyC Sports

De la mano de Paredes, también debutará en esta Copa un equipo que viene en levantada. Que tiene un sobreviviente de la final del 2023 en el Maracaná como Merentiel, pero con él (o detrás de él), un Boca que está en crecimiento. Que disfruta de la frescura futbolística que le dio su nueva joya, Tomás Aranda, y del empuje de un nueve con hambre de gol y de triunfos, como Adam Bareiro. Y que además, para la ocasión, le sumará la garra de otro jugador que desde chiquito miraba las viejas batallas coperas con su papá fana del club: Santiago Ascacibar.

Ascacibar ante un partido muy especial para él. (Prensa Boca) Ascacibar ante un partido muy especial para él. (Prensa Boca)

Vengar el pasado reciente

Con ellos, y con una defensa que vuelve para rendir una prueba de resistencia en un escenario difícil, Boca necesita pisar fuerte en la Copa de entrada, decir presente, marcar el camino desde el mismísimo arranque. Porque el grupo que le tocó es el segundo más difícil de todos y no puede dar ninguna ventaja. Ni de local ni de visitante. Si el espíritu copero empieza a forjarse desde el estreno, pues este equipo tiene en sus manos una gran posibilidad para vengar el pasado reciente y así empezar a alimentar con argumentos la esperanza del hincha.

El pibe Aranda, la nueva joya. (Prensa Boca) El pibe Aranda, la nueva joya. (Prensa Boca)

Hasta Claudio Ubeda, ex ayudante de Miguel Russo, el último DT en ganar una Copa Libertadores con Boca, marcó de alguna forma el camino con lo que Miguelo hubiese afrontado esta circunstancia. Habló de él, Sifón, pero también habló de cómo su equipo debe plantarse desde esta misma noche en Chile.

Adam Bareiro, la esperanza del gol en Chile. (Prensa Boca) Adam Bareiro, la esperanza del gol en Chile. (Prensa Boca)

“Me hacés emocionar pensando en Miguel, él me hubiera dicho ‘Claudio, ponete firme, ponete duro, metele para adelante que todo va a estar bien’. Ante situaciones complejas que vamos a tener en la Copa, hay que ponerse duro en todo aspecto. En ponerse agresivo con la pelota, en saber que cada partido es una final, seguramente vamos a seguir cosechando triunfos”, aseguró.

Su equipo, en efecto, llegará a este estreno copero con seis cambios (los cuatro del fondo, más las vueltas de Paredes y Ascacibar por Ander Herrera y Belmonte), y una racha de nueve partidos sin perder y de tres triunfos en los últimos cinco encuentros, que lo muestran en su mejor momento en el año. Por todo, la expectativa es grande. Incluso, desde los hinchas que recibieron al plantel al llegar este lunes a Santiago, pidiendo por esa Copa esquiva, que en este tiempo se transformó en más que una obsesión: fue en un máquina de devorar técnicos y procesos.

Leandro, ante una multitud que recibió al plantel en Chile. (Prensa Boca) Leandro, ante una multitud que recibió al plantel en Chile. (Prensa Boca)

Los argumentos, ahora, son otros. Boca ya no entró por la ventana como el año pasado y, si vale el recuerdo, la última vez que fue parte de la zona de grupos terminó llegando a la final. Porque todos saben que si el Xeneize se encamina, si se pone el traje copero, si logra alimentarse de su mística, es un peso pesado de esta competencia. Y este martes llegó la hora mostrarlo otra vez…

El 11 de Boca para viajar a Chile

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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