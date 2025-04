​Boca y River: las apariencias engañan 

Boca y River viven de las apariencias. Parece que en la cancha son más de lo que verdaderamente son. Pero al final, cualquiera se les termina atreviendo y haciéndole frente. Impresionan su poderío económico, el ruido que hacen sus planteles y los nombres que lo integran. Pero cuando todo eso se lo vuelca sobre el verde césped, futbolísticamente resulta poca cosa…

Esas apariencias engañan porque viene pasando lo mismo desde el comienzo de este torneo Apertura. Quizás porque en la pretemporada se hizo creer que los millones de dólares que ambos equipos invirtieron para reforzarse serían más que suficientes para barrer a la mayoría de sus rivales. Y ahora se comprueba que no es tan así. Boca no pudo avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y aunque en el campeonato, llegó a ganar seis partidos consecutivos y es uno de los que más puntos ha embolsado (26 sobre 36), sigue sin enamorar ni a sus propios hinchas. La semana pasada, Newell’s pudo haberlo goleado en Rosario. Y este domingo, el modestísimo Barracas Central le manejó la pelota durante largos tramos del segundo tiempo.

River más o menos anda en lo mismo. Es cierto que al menos está jugando la Copa y que empezó ganándole de visitante a Universitario de Lima (Perú). Pero en el plano local empató la mitad de los partidos que jugó (6 sobre 12), no ha podido hacerle diferencia a Deportivo Riestra y Sarmiento, dos equipos austeros en todo sentido (los juninenses muy cerca estuvieron de ganarle) y da toda la impresión de que la idea futbolística de su técnico Marcelo Gallardo demora demasiado en ser asimilada. Once goles a favor en doce partidos no parece una cifra esperada, es muy poco para lo que River pretende.

Seguramente, los dos gigantes llegarán a los cruces a suerte y verdad de octavos. Pero esa instancia a partido único (en verdad todas de allí en adelante) es una moneda al aire. Mucho más cuando en caso de empate al cabo del tiempo regular, las llaves se definirán mediante tiros desde el punto penal. River y Boca no garantizan nada y por lo que se viene viendo, en el campeonato la gran gloria y la gran frustración les quedan a la misma distancia.

El tema es que después del Torneo Apertura llega el Mundial de Clubes, la cita máxima del año. Y a ninguno de los dos se los ve protagonizándolo. Si a Boca se complica con Barracas, es dificil imaginar jugándole mano a mano a Benfica y Bayern Munich, sus rivales en la fase de grupos. Si River camina por la cornisa con Sarmiento, contra Inter puede llegar a caerse. Es cierto que los partidos hay que jugarlos y que nadie gana antes del último pitazo. Pero debe decirse con la mayor sinceridad que por como están ahora, ninguno de los dos gigantes argentinos llega como candidato al Mundial. Lo que alcanza con lo justo para cada fin de semana, puede llegar a resultar insuficiente dentro de muy poco. Cuando haya que jugar contra algunos de los mejores del mundo. Y las apariencias dejen de engañar.