​Boca y Gimnasia van por el título en Reserva: podrán ir las dos hinchadas con operativo especial 

Se juega la final que la Reserva de Boca estuvo imaginando todo el año. Este miércoles, a las 19.30, el equipo de Mariano Herrón irá por la corona ante Gimnasia LP en el Florencio Sola, en una definición que tendrá un condimento especial: las dos hinchadas en las tribunas y un operativo grande para garantizar una noche sin sobresaltos.

El Xeneize llega con los ánimos en alza, después de un camino sólido: primero en su zona, 1-0 a Lanús en octavos, sufrida clasificación por penales contra Instituto y un 2-0 firme a River en el superclásico de semifinales. Para la final, Herrón mantiene su fórmula habitual y también su decisión más fuerte: Leandro Brey volverá a ser el arquero, como en toda la recta final de los playoffs.

Enfrente estará Gimnasia LP, un Lobo que fue creciendo hasta hacerse peligroso, con goleada 4-0 a Argentinos para meterse en la definición. Boca llega preparado, con ritmo, con personalidad y con la idea clara: es la noche de los pibes, y quieren que termine en fiesta.

El Florencio Sola será escenario de una final con la presencia de ambos públicos y un dispositivo de seguridad grande para acompañar la movida solidaria del canje de alimentos. Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, el encuentro “contará con la participación de alrededor de 300 efectivos, 70 agentes privados y servicio médico de emergencias”. La apertura del estadio será a las 17.30, y desde APreViDe recomiendan llegar con tiempo, “con entrada física y DNI para los controles”. A tomar nota…

La tribuna de Boca será la Osvaldo Fani, con ingreso por la Puerta N.º 7, mientras que la platea “Eliseo Mouriño” se abrirá por la Puerta N.º 8, con accesos desde Arenales, Medrano y Lugano. Enfrente, los hinchas de Gimnasia ocuparán la Valentín Suárez, por las puertas 11 y 12, además de la platea “Garrafa Sánchez”, con ingreso desde Gallo y Av. Adolfo Alsina.

También habrá un operativo especial en los alrededores para evitar cruces: se recomienda estacionar en las calles cercanas a los accesos de cada parcialidad. Además, APreViDe informó que no se podrá ingresar con bombos, trompetas ni banderas de palo, y que las banderas superiores a 2×1 metros estarán prohibidas.

“Tampoco se permitirá entrar con insignias o vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, material pirotécnico, banderas que inciten a la violencia”, cierra el comunicado.

