​Boca vuelve a jugar la Copa en el Templo tras la noche fatídica ante Alianza: ¿quiénes son los sobrevivientes? 

La Copa Libertadores vuelve a la Bombonera y el recuerdo viaja inevitablemente al 25 de febrero de 2025. Aquella noche, el Boca de Fernando Gago sufrió un mazazo histórico ante Alianza Lima: derrota 5-4 por penales en una serie que quedó marcada para hincha xeneize. Este miércoles, a las 21, el Xeneize se enfrenta a Barcelona de Guayaquil por el grupo D con una misión que va más allá de los tres puntos: correr de escena aquel recuerdo.

De aquel 11 inicial que sufrió el golpe ante los peruanos, hoy solo quedan tres sobrevivientes que irían desde el arranque este martes : Agustín Marchesin, Milton Delgado y Miguel Merentiel (aunque la Bestia está en duda por una molestia).

El caso del arquero es, quizás, el que más morbo genera: vuelve a ocupar el arco copero en casa tras aquel polémico cambio antes de los penales, que él mismo pidió para que entrara Leandro Brey. Una movida que no dio resultado y de la que se habló un largo tiempo.

Velasco ya falló su penal y Boca sufre una eliminación histórica. Velasco ya falló su penal y Boca sufre una eliminación histórica.

Ausencias de peso y los que persisten

En la lista de convocados de Claudio Ubeda para este martes, se nota una ausencia de peso por fuerza mayor: Edinson Cavani. El Matador, que atraviesa un proceso de recuperación por lesión, fue uno de los que más sufrió aquella noche contra Alianza con un rendimiento para el olvido y chances desperdiciadas que pudieron cambiar la historia. Como ese insólito gol que erró en la última jugada. Hoy le toca apoyar desde afuera, esperando estar listo para los próximos compromisos.

Cavani tuvo la clasificación para Boca

Otro de los casos más emblemáticos es el de la dupla que forman Ayrton Costa y Lautaro Di Lollo: en la noche de Alianza estuvieron sentados en el banco de suplentes esperando su chance y hoy son dueños de la zaga central del equipo. Pero no son los únicos…

La lista de sobrevivientes que hoy están bajo las órdenes de Ubeda y también firmaron planilla en aquella noche de febrero del 2025 incluye a Leandro Brey, Javier García, Lautaro Blanco, Juan Barinaga, Exequiel Zeballos, Williams Alarcón, Alan Velasco y Milton Giménez. Además del caso de Ander Herrera y Kevin Zenón, que también buscan sacarse la espina de aquel 2025 donde fueron titulares y el fútbol les dio un cachetazo inesperado.

Video: FOX Sports.

El objetivo: pisar fuerte en casa

Boca llega a este partido de Copa con otra madurez bajo el mando del Sifón. El equipo luce más ordenado y con una identidad clara que busca sepultar los errores del pasado. Ante un Barcelona que cuenta con el Pipa Benedetto y un planteo que suele complicar de visitante, el Xeneize sabe que ganar es la única opción para acomodarse en la tabla.