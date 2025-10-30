​Boca vs River: día y horario confirmado para el Superclásico 

Boca recibirá a River el próximo domingo 9 de noviembre, desde las 16.30, en La Bombonera, en el marco del Superclásico más importante del fútbol argentino, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Este miércoles, la organización de la Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de esa jornada, la penúltima de este certamen que pronto pasará a las instancias decisivas de playoffs.

Este Superclásico es un partido trascendental tanto para los “Xeneizes”, que buscan conseguir una victoria importante como hace tiempo no lo hacen, como para los “Millonarios” que, con un semestre ya terminado, deberá ganarle a su eterno rival para mantener de pie el segundo ciclo de su ídolo y entrenador Marcelo Gallardo.

El elenco de Núñez ganó los últimos dos Superclásicos disputados en la Bombonera: 2-0 en 2023, con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, y 1-0 en 2024 gracias a un tanto de Manuel Lanzini. Además, se llevó el único que jugaron este año en el Monumental: 2-1, con goles de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono, mientras que Miguel Merentiel había marcado el empate parcial.

La decimoquinta fecha se iniciará el viernes 7 a las 21, en el estadio Gigante de Arroyito donde Rosario Central recibirá a San Lorenzo de Almagro y continuará el sábado con cinco partidos.

Racing abrirá la jornada de sábado ante Defensa y Justicia a las 17, en Avellaneda, Huracán recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario en el barrio porteño de Parque Patricios a las 19.15 mientras que, en paralelo, Talleres de Córdoba enfrentará a Platense en el estadio Mario Alberto Kempes. A las 21.30, Unión de Santa Fe recibirá a Barracas Central y San Martín de San Juan hará lo propio ante Lanús.

El domingo, tras lo que será el Superclásico, habrá cuatro encuentros: a las 19:20, Sarmiento de Junín recibirá a Instituto de Córdoba y Banfield hará lo propio ante Aldosivi de Mar del Plata mientras que, a las 21.30, Tigre enfrentará a Estudiantes de La Plata en el estadio José Dellagiovanna y Atlético Tucumán recibirá a Godoy Cruz de Mendoza.

El lunes la fecha se cerrará con cuatro partidos: a las 17, Gimnasia de La Plata recibirá a Vélez, Independiente visitará a Deportivo Riestra a las 19; y, a las 21.15, Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano de Córdoba en el barrio porteño de Paternal e Independiente Rivadavia de Mendoza hará lo propio ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la provincia cuyana.