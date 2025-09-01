​Boca se quedaría sin Marchesín en el duelo contra Rosario Central 

Se confirmó que el arquero de Boca, Agustín Marchesín, sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y se perdería el encuentro Interzonal de la octava fecha del vigente Torneo Clausura ante Rosario Central, el próximo 14 de septiembre.

Este domingo, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, Boca le ganó 2-0 a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en este certamen. Si bien las sensaciones son positivas tras la victoria, lo negativo fue la sustitución del arquero Marchesín casi en el epílogo por Leandro Brey.

Con el triunfo a punto de concretarse, el arquero campeón de América con la Selección Argentina en 2021 recibió la pelota en su área, quiso salir jugando eludiendo al delantero Facundo de la Vega, recortó para adentro con una gambeta, pero inmediatamente tocó en corto para un compañero y pidió el cambio, acusando dolor en la pierna derecha.

“Me rompí”, fue lo primero que dijo el 1 del Xeneize tras arrojarse al piso, por lo que enseguida fue reemplazado.

Marchesín arrastraba hace tiempo una molestia en su pierna derecha, que venía sobrellevando sin mayores dificultades. Pero el esfuerzo que realizó en la acción puntual del partido del domingo, terminó desencadenando el desgarro.

El arquero formado en Lanús venía atravesando una racha de tres partidos con la valla invicta, incluyendo este encuentro ante Aldosivi. La seguidilla empezó con Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas y continuó ante Banfield en La Bombonera.

Esta es la primera lesión del arquero de 37 años con el buzo azul y amarillo, ya que desde su debut ante Huracán, el 2 de febrero pasado, disputó los 90 minutos en todos los partidos, tanto con Fernando Gago, con Mariano Herrón y con Miguel Angel Russo como técnicos.

Ante este panorama, se le abre una oportunidad a Brey. El futbolista de 22 años surgido de las inferiores de Los Andes será el titular en la visita a Rosario, mientras que Javier García estará en el banco de suplentes, dado que Sergio “Chiquito” Romero no es tenido en cuenta como opción de recambio.