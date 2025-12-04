​Boca-Racing: posibles formaciones y las claves de un clásico de máximo interés 

El Boca-Racing de este domingo a las 19 tiene todos los condimentos. Ya el hecho de que sea un clásico lo hace especial, pero que se dé en la semifinales del Torneo Clausura le agrega picante a un encuentro que ya de por sí tiene varios atractivos.

Si bien la ventaja de Boca en el historial es clara (94 triunfos del Xeneize contra 73 de la Academia), el clásico se hizo más parejo en el último tiempo: de los últimos seis encuentros, tres terminaron en victoria para Racing, dos se los llevó el CABJ y el restante fue empate (1-1 en este mismo torneo).

Por otro lado será el reencuentro de Claudio Úbeda con Racing, club en el que triunfó y fue campeón en 2001 y en donde compartió plantel y luego fue dirigido por el mismísimo Gustavo Costas. Además también será el regreso de Marcos Rojo a la Bombonera luego de irse de Boca a mitad de año al ser colgado por Miguel Russo.

Pero claro, además del morbo que rodea a este partido y que se suma al hecho de que el ganador avanzará a la final, se agrega que River e Independiente también estarán siguiendo las acciones que se llevarán a cabo en la Bombonera. Y es que por un lado, el CARP necesita que Boca gane el Torneo Clausura para meterse en el Repechaje de la Copa Libertadores del año que viene. Caso contrario, tendrá que conformarse con jugar la Sudamericana, poniéndole fin así a su racha de 11 años consecutivos jugando la Copa.

Por su parte, Independiente necesita que Boca o Racing se consagren en el torneo para meterse en la Sudamericana. Por eso, sea quien sea el vencedor, el Rojo contará con chances de meterse en La Gran Conquista hasta que termine de jugarse la final. Claro que, al igual que River, el Diablo está en una posición incómoda ya que si bien les haría un favor, a los hinchas no les gustaría que se consagre Racing y tampoco Boca, acaso los clubes con los que tiene más pica.

Úbeda y Costas se reencontrarán en el clásico.

Las bajas de Racing

En este ítem, el que tiene más de un dolor de cabeza es Racing. Si bien el pase por penales ante Tigre fue un desahogo, la Academia perdió a dos -casi tres- soldados. Y es que tanto Santiago Sosa como Gastón Martirena fueron expulsados en el alargue del partido ante el Matador, por lo que serán bajas obligadas para Gustavo Costas. Además se suma la duda en torno a Santiago Solari, quien pidió el cambio por un tirón en el cuádriceps y, si bien no sufrió un desgarro, lo van a cuidar para que llegue al partido ante Boca. A ellos se suman Luciano Vietto, Matías Zaracho y Marcos Rojo, que ya arrastraban molestias desde antes aunque podrían reaparecer este domingo en el banco.

Pero no todas son malas para Racing, ya que este miércoles Bruno Zuculini se recuperó de una distensión en el sóleo que había sufrido en la última fecha ante Newell’s y estará presente en la Bombonera. De hecho, ante la ausencia de Sosa, el ex River seguramente sea titular para aportarle juego y voz de mando al equipo.

Zuculini recibió el alta y estará ante Boca (REUTERS/Rodrigo Valle). Zuculini recibió el alta y estará ante Boca (REUTERS/Rodrigo Valle).

Las bajas de Boca

El panorama en Boca con respecto a Racing es muy distinto. De hecho, solamente un jugador está en duda para el partido de este domingo. Se trata de Ander Herrera, quien viene entrenándose diferenciado debido a una molestia en los isquiotibiales que arrastra desde la previa del encuentro ante Argentinos. Por eso, el español viene moviéndose aparte y es duda para el clásico.

En contrapartida, recientemente recibieron el alta Rodrigo Battaglia y Alan Velasco, quienes se entrenaron a la par del grupo este miércoles y estarán para el duelo ante Racing.

Ander Herrera está entre algodones. Ander Herrera está entre algodones.

Las posibles formaciones

En cuanto al 11 para el clásico, Úbeda analiza repetir a los 11 que dejaron en el camino a Argentinos . De ser así, ante Racing formará con: Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Zeballos, Paredes, Delgado, Palacios; Merentiel y Giménez.

Marchesin Blanco Costa Di Lollo Barinaga Palacios Delgado Paredes Zeballos Giménez Merentiel DT: Claudio Úbeda

Por el lado de Racing, Mura reemplazará a Martirena en el lateral derecho y Zuculini hará lo propio por Sosa. De este modo, la Academia formaría con: Cambeses; Mura, Colombo, García Basso, Rojas; Nardoni, Zuculini, Almendra; Solari, Maravilla y Vergara.

Cambeses Colombo Rojas Mura Zuculini García Basso Vergara Solari Martínez Nardoni Almendra DT: Gustavo Costas

Así, tanto Boca como Racing ajustan los detalles para el clásico de este domingo, el cual es de máximo interés.

