​Boca mira de reojo: Cruzeiro fue goleado por San Pablo y se encuentra en zona de descenso en el Brasileirao 

Boca ya tiene la mente en la Copa Libertadores. Este martes, el conjunto de Claudio Ubeda tendrá su debut ante la Universidad Católica en Chile, lo que marcará su regreso a la competencia después de tres años. Pero claro, además de preparar este encuentro, el Xeneize también estudia al resto de sus rivales en el grupo D, y lo cierto es que hay uno que no viene nada bien…

Se trata de Cruzeiro, que atraviesa un duro momento en el Brasileirao. El conjunto de Belo Horizonte no levanta cabeza y, para colmo, este sábado fue goleado 4-1 por San Pablo. El equipo paulista no tuvo nada de piedad, ya que superó por completo al rival de Boca a tal punto que a los 12 minutos ya estaba en ventaja por un gol de Jonathan Calleri.

Cruzeiro se encuentra en zona de descenso (REUTERS/Jean Carniel). Cruzeiro se encuentra en zona de descenso (REUTERS/Jean Carniel).

Pero eso no es todo, porque lejos de recuperarse, Cruzeiro sufrió el 2-0 de Ferreira tan solo cuatro minutos después. Y, si bien es cierto que logró descontar con un tanto de Christian, San Pablo siguió imponiéndose con la contundencia de Ferreira, que también metió el 3-1 y el 4-1 final.

Así, Cruzeiro sigue sumido en su crisis, la cual lo lleva a acumular apenas siete puntos, los cuales lo ubican 18° en el Brasileirao, en zona de descenso. Pero esto va más allá de la posición, porque apenas ganó un partido en el campeonato y, a pesar de la llegada de Kaio Jorge, aún no puede torcer el rumbo.

El conjunto brasileño no levanta cabeza (REUTERS/Jean Carniel). El conjunto brasileño no levanta cabeza (REUTERS/Jean Carniel).

Lo cierto es que, más allá del mal momento de Cruzeiro, Boca deberá seguir atento ya que recién lo enfrentará en la tercera fecha, el 28/4, en Belo Horizonte. Antes estarán los partidos ante la U. Católica (7/4 en Santiago de Chile) y Barcelona de Ecuador (14/4 en la Bombonera).

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