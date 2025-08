​Boca: Merentiel y Russo hicieron las paces 

El uruguayo Miguel Merentiel y el director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, llegaron a un arreglo luego del episodio protagonizado durante el partido frente a Huracán, por lo que el delantero será titular en el próximo partido ante Racing.

El problema entre Merentiel y Russo surgió en el cruce ante el Globo, cuando el delantero salió al campo de juego, pero finalmente fue reemplazado por Milton Giménez. Esta decisión no le gustó para nada al uruguayo, quien se fue visiblemente enojado al vestuario. El cambio lo había decidido Russo luego de una discusión ocurrida en el entretiempo. Boca terminó perdiendo aquel encuentro 1-0 ante Huracán y profundizó aún más su crisis, ya que lleva 11 partidos sin conocer la victoria y se trata de la peor racha histórica del club.

Finalmente, Merentiel y Russo pudieron solucionar esta situación, por lo que en caso de no mediar inconvenientes el delantero será titular en el partido clave ante Racing, el sábado 9 de agosto, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Este jueves el plantel se entrenó en el complejo deportivo de Ezeiza y allí el entrenador ordenó realizar una práctica de fútbol donde Merentiel fue titular en el equipo que está considerado para jugar ante Racing, que estuvo formado por: el arquero suplente, Leandro Brey (jugará Agustín Marchesín, que estuvo en el gimnasio de club por algunas molestias físicas); Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Kevin Zenón; Milton Giménez y Merentiel.

En el equipo suplente jugaron Javier García; Luis Advíncula, Ignacio Miramón, Lautaro Di Lollo, Frank Fabra; Williams Alarcón, Tomas Belmonte, Alan Velasco; Malcom Braida; Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. En tanto que, los jugadores marginados del plantel, Marcos Rojo, Cristian Lema, y Marcelo Saracchi, comenzaron a buscar club a través de sus representantes, y la oferta que llegue por ellos deberá ser aprobada por la comisión directiva. Rojo y Lema tienen un contrato vigente hasta diciembre, mientras que Saracchi hasta 2027.

Se supo que Estudiantes de La Plata aún no oficializó el interés por Rojo, y su salida de Boca sólo se dará si presenta a los dirigentes una oferta que sea acorde a su cotización, mientras que Lema inició negociaciones con clubes del exterior, pero hasta ahora tampoco hubo ninguna oferta, al igual que en el caso de Saracchi, por el que había un interés en Independiente. Otro de los marginados, el arquero Sergio Romero, continuará en el club hasta que concluya su contrato en diciembre.

Si bien el Consejo de Fútbol continúa en funciones, el presidente Juan Román Riquelme tiene intenciones de disolver el grupo, del que sólo quedaría su amigo Marcelo Delgado, por lo que se irían Raúl Cascini y Mauricio Serna. Riquelme piensa en un mánager del fútbol profesional, para mantener la comunicación con los directivos y el plantel, pero hasta ahora no tomó ninguna decisión. Trascendió que los nombres propuestos son los del ex arquero Fernando Navarro Montoya, el ex técnico de la Selección argentina José Pekerman y el ex jugador de Boca Alberto Márcico, aunque ninguno de ellos fue confirmado oficialmente.