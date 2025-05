​Boca lo espera: Miguel Angel Russo presentó la renuncia en San Lorenzo 

El éxodo en San Lorenzo arrancó mucho más rápido de lo esperado. Ni un día pasó de la dolorosa derrota con Platense que su entrenador, Miguel Ángel Russo, presentó la renuncia este lunes para aceitar su llegada a Boca, confirmando además la infinidad de rumores que enturbiaron la previa del partido entre el Ciclón y el Calamar.

“No voy a hablar de mi continuidad en San Lorenzo… No te voy a responder, no tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo lo diga y quiera, y cumpla con todo lo que tenga que pasar”, había dicho Russo en la conferencia de prensa posterior a la eliminación en el Apertura. Pero el secreto no tardó en develarse.

El DT de 69 años dio el primer paso para salir de Boedo y la dirigencia del Ciclón tiene ahora la pelota, con la posibilidad de facilitar su despedida o complicarla, ya sea por actitud propia -podría exigirle a Boca un resarcimiento por los seis meses que le quedan de contrato- o por el vacío de poder que afecta al club desde la escandalosa cámara oculta a Marcelo Moretti.

Ojo, por el lado de Boca tampoco está todo listo para su arribo. Todavía tiene que resolver la rescisión de Fernando Gago para cumplir con la normativa de la AFA antes de contratar a un nuevo entrenador.

Russo, quien este lunes a la noche participó de un homenaje de Lanús al equipo que ascendió en 1992, llegaría al Xeneize acompañado del cuerpo técnico que tuvo en este paso por San Lorenzo: Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez de ayudantes (en 2020, durante su segundo paso, tuvo a Leandro Somoza y Mariano Herrón) y Adrián Gerónimo de preparador físico.

Este martes justamente finalizaba el descanso del plantel de Boca post eliminación ante Independiente. La hora del reencuentro es a las 9 de la mañana en el complejo deportivo de Ezeiza para someterse a exámenes médicos. En simultáneo, se espera que Russo pase por el Bajo Flores para despedirse del plantel de San Lorenzo, que todavía tiene una cita antes del receso: ante Quilmes por Copa Argentina el 4 de junio, aunque desde el Ciclón quieren postergar este encuentro para más adelante.

Vale recordar que Boca está apresurado para contratar un entrenador por la cercanía del Mundial de Clubes, a disputarse entre el 14 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos. Comparte grupo con Bayern Múnich, Benfica y Auckland City.