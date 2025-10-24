​Boca Juniors + Hard Rock: una alianza estratégica en La Bombonera  

Boca Juniors anunció una histórica alianza con la empresa internacional Hard Rock Café, que cuenta con 173 locales y 34 hoteles en 70 países, y precisó que el acuerdo convertirá al estadio La Bombonera en el primero en albergar un restaurante de la firma.

El acuerdo, que deberá ser refrendado en la Asamblea de Representantes el próximo 29 de octubre, contempla un significativo desembolso económico inicial de 2 millones de dólares por parte de Hard Rock Café, destinado a infraestructura, ambientación, mobiliario y equipamiento del local.

Por su parte, el club se encargará de las obras estructurales necesarias para la operación del restaurante. Esta inversión en infraestructura es la más grande jamás realizada por un concesionario gastronómico en la historia de Boca.

La expectativa de Hard Rock es que su local en el estadio se posicione entre sus tres restaurantes de mayor volumen de visitas y facturación a nivel mundial, junto a los icónicos locales de la capital británica de Londres y la ciudad estadounidense Nueva York.

El proyecto estima alcanzar 100 mil dólares por año, lo que representará para Boca unos 350 millones de pesos anuales en ingresos.

Entre los beneficios que traerá consigo el acuerdo, Hard Rock venderá merchandising oficial, por el cual el club cobrará un 7 por ciento de regalías sobre las ventas. En la totalidad de su gigante red mobiliaria, la empresa vende más de 4 millones de remeras anualmente a nivel global.

Por otra parte, los socios y socias de Boca contarán con beneficios exclusivos en el nuevo establecimiento.