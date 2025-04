​Boca afrontará el Superclásico sin el desgarrado Edinson Cavani 

Boca se prepara para lo que será una de las pruebas de fuego vitales que tendrá en el Torneo Apertura: el inoxidable Superclásico. En el marco de la fecha 15 del campeonato, se medirá con River en el Monumental este domingo desde las 15.30, y llegará en uno de los mejores momentos del equipo en mucho tiempo pese a la dolorosa lesión de su capitán y referente, el uruguayo Edinson Cavani.

El equipo comandado por Fernando Gago obtuvo nueve triunfos en los últimos diez partidos y acumula 32 puntos de 42 posibles en el certamen, y es el que más sumó en toda la Liga Profesional.

“Boca va a estar más fresco”, lanzó el DT de River, Marcelo Gallardo, acaso una declaración con tufo a chicana a su eterno rival, en la previa del Superclásico por no participar de la Copa Libertadores 2025.

A pesar del trago amargo que sufrió el Xeneize a fines de febrero pasado, cuando fue eliminado en la serie de penales por Alianza Lima y que lo dejó sin Copa Libertadores, la realidad es que posteriormente el cuadro de la Ribera fue encontrando una mejor versión, al menos en cuanto a resultados. Desde entonces, Boca solamente cayó en su visita ante Newell’s Old Boys en el Parque Independencia.

Sin embargo, la ausencia más destacada que tendrá el Xeneize ante River será la de Cavani, quien se desgarró en la jornada de entrenamientos del último miércoles y se perderá así el partido más trascendental del fútbol argentino. Así, el capitán, que viene errático y enemistado con el gol -falló un penal ante Estudiantes de La Plata en La Bombonera en la fecha pasada- no estará en el Monumental de Núñez.

A la baja de Cavani por desgarro se agrega que las presencias del mediocampista vasco Ander Herrera y el delantero Milton Giménez (segundo artillero del equipo con cuatro tantos, uno menos que el uruguayo Miguel Merentiel, quien saltó desde el banco para ser titular indiscutible) están prácticamente descartadas para este Superclásico. La buena noticia es que el volante Tomás Belmonte -el “socio” del juvenil Milton Delgado- superó su cuadro febril y estará disponible.

Asimismo, otro nombre por el que se encendieron alarmas en el club es Kevin Zenón, otro inamovible del mediocampo boquense. El ex Unión de Santa Fe presentó una molestia en el isquiotibial y fue preservado en los trabajos de la jornada. Y aunque horas después se hizo estudios por una sobrecarga, los mismos determinaron que no hay lesión por lo que, en principio, lo de Zenón no es nada grave y seguramente estará presente este domingo.

Así las cosas, sin Cavani, Belmonte y Zenón, Gago ensayó en un momento de la práctica una línea con cinco defensores, donde el once titular estaba compuesto por Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Ayrton Costa y Marcelo Saracchi; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Carlos Palacios; Alan Velasco y Miguel Merentiel.

A continuación, la otra alternativa que probó el entrenador xeneize fue con Exequiel Zeballos, Merentiel y Alan Velasco como tridente ofensivo.

Por ahora, presentar el sistema 5-3-2 sería una tentación para Gago. Si bien puertas adentro del club señalan que está conforme con el 4-3-1-2 y no habría necesidad de cambiar, la cuestión de jugar ante un rival como River podría derivar en un cambio de esquema.