​Boca aceleró por Villa: el llamado de Riquelme y la respuesta que le dieron desde Mendoza 

Hay movimiento en Boca. Movimiento fuerte. En medio de este receso por la Copa del Mundo, el mercado de pases será determinante para Juan Román Riquelme. Por la llegada de Rodolfo Arruabarrena, por la depuración del plantel que empezó nada menos que con Ander Herrera (se despidió este viernes con un video en la Bombonera) y por supuesto por los refuerzos. En ese sentido, el presidente piso el acelerador y llamó a Mendoza por Sebastián Villa.

El contacto se dio de par a par, de presidente a presidente, de Riquelme a Daniel Vila. La pregunta fue concreta: ¿qué valor tiene Villa? La respuesta, similar a la que ya habían manifestado desde la Lepra públicamente: entre 8 y 9 millones de dólares; mientras que la cláusula de salida tiene un valor de 7 palos verdes. ¿Qué cómo se paga? En una cuota, todo junto, cash.

Al mentón, sin vueltas. Sin embargo, la respuesta de Román fue seguir preguntando y al mismo tiempo considerar la chance de además de dinero por el colombiano de 30 años, por supuesto, incluir jugadores en la negociación como parte de pago.

¿Qué jugadores? Bueno, esa ya es otra historia. Es sabido que Boca tiene algunos futbolistas que no sólo vienen sumando pocos minutos, sino que en algunos casos ni siquiera jugando. A eso, encima, hay que sumarle el visto bueno del Vasco Arruabarrena, que por lo visto no va a tener piedad a la hora de pasar la escoba.

Kevin Zenón, Williams Alarcón, Agustín Martegani, Lucas Janson (se lo quiere llevar Gimnasia LP), Juan Ramírez y Nicolás Orsini (ambos están colgados y rescindirían sus contratos) e incluso Alan Velasco y Milton Giménez (dos que no terminaron de convencer en este primer semestre de 2026), son algunos de los nombres que Román tendría a disposición para poner sobre la mesa.

¿Se repetirá la foto de Román con Villa en este 2026? ¿Se repetirá la foto de Román con Villa en este 2026?

Lo importante para Boca, y por qué también para Villa e Independiente Mendoza, es que Riquelme levantó el teléfono y hay diálogo abierto para al menos intentar buscar una segunda etapa de Focus en el Xeneize.

La publicación bostera de Villa en sus historias

Mientras tanto, Villa, que e n el verano había manifestado su deseo de ser dirigido por Marcelo Gallardo en River, hizo una publicación muy sugestiva a principios de esta semana: el actual futbolista de Independiente Rivadavia compartió una historia de Instagram acompañada por corazones azul y amarillo, además de otros emojis como un avión, un detalle que rápidamente hizo ruido en el Mundo Boca.

La canción que acompaña la historia publicada en su cuenta de Instagram también sugiere un mensaje. “Siempre te van a señalar / Siempre van a acusar / Siempre van a hacer eso / A ti te tocará demostrar / Un par de bocas callar / Esperar tu proceso”, dice la letra.

La curiosa historia de Sebastián Villa con corazones de Boca La curiosa historia de Sebastián Villa con corazones de Boca

La vuelta de Villa divide al Mundo Boca, entre quienes lo consideran un gran refuerzo necesario para la delantera y los que no quieren verlo de nuevo porque se fue del club por las malas (se consideró libre y no se presentó más) y hay un juicio de por medio entre las partes.

Los números de Villa en 2026

Más allá de los rumores sobre su futuro, Villa atraviesa un gran presente en Independiente Rivadavia. En lo que va de la temporada 2026 disputó 19 partidos entre la Liga Profesional y la Copa Libertadores, convirtió tres goles y repartió nueve asistencias, consolidándose como una de las principales figuras del conjunto mendocino.

Su primer paso por Boca

Durante su etapa en Boca, el colombiano disputó 172 partidos oficiales, convirtió 29 goles y brindó 33 asistencias. Además, conquistó siete títulos y fue una pieza importante en varios de los ciclos más exitosos del club durante los últimos años.









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