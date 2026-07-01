​Bielsa, Beccacece, Koeman y más: el Mundial 2026 ya tiene a siete técnicos que dejaron su cargo 

El Mundial 2026 no solo dejó eliminaciones inesperadas dentro del campo de juego. A medida que avanzó la competencia, también comenzaron los cambios en los cuerpos técnicos y ya son siete los técnicos que dejaron sus cargos tras quedar fuera del torneo o no alcanzar los objetivos previstos.

Las salidas más recientes fueron las de los argentinos Marcelo Bielsa en Uruguay y Sebastián Beccacece en Ecuador, además de Ronald Koeman en Países Bajos, quienes se sumaron a una lista que ya integraban Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-Bo (Corea del Sur), Steve Clarke (Escocia) y Sabri Lamouchi (Túnez).

Bielsa, Koeman y Beccacece cerraron sus ciclos tras la eliminación

Bielsa dejó de ser el técnico de Uruguay oficialmente el martes, tras brindar una conferencia de prensa en Montevideo, a cuatro días de haberse quedado eliminado con la Celeste en la fase de grupos. El entrenador argentino asumió la responsabilidad por el fracaso deportivo y reconoció la frustración que significó no superar la primera ronda.

“No puedo justificar la posición obtenida. Hicimos todo lo posible con los jugadores que teníamos, pero no fue suficiente”, expresó Bielsa al despedirse de la Celeste.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa (AP) Marcelo Bielsa en conferencia de prensa (AP)

Otro de los nombres importantes que dejó el cargo fue Beccacece. El entrenador argentino cerró su etapa en Ecuador tras la derrota por 2-0 frente a México de este martes por la noche y recordó que su vínculo terminaba una vez finalizada la participación mundialista.

Sebastián Beccacece tras la derrota ante México (AP) Sebastián Beccacece tras la derrota ante México (AP)

Como reciente también aparece Koeman. El entrenador neerlandés confirmó que no renovará su contrato con la Federación de Países Bajos, que finalizaba tras el Mundial, luego de la eliminación frente a Marruecos el lunes en los 16avos de final por penales.

“Ahora elijo pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Es la decisión correcta en este momento”, explicó el técnico de 63 años, quien puso punto final a su segundo ciclo al frente de la selección neerlandesa.

“Hoy toca despedirme de una familia hermosa. Mi contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial y hoy ese camino llegó a su fin. Solo tengo palabras de agradecimiento por esta experiencia”, manifestó.

Koeman dejó de ser el DT de Países Bajos. (Foto: Reuters) Koeman dejó de ser el DT de Países Bajos. (Foto: Reuters)

Destituciones, renuncias y un cambio que llegó tras el debut

El primer entrenador en dejar su cargo fue Lamouchi. La Federación de Túnez decidió despedir al técnico francés apenas un día después del debut, que resultó en una durísima derrota por 5-1 ante Suecia. Hervé Renard, verdugo de Argentina en Qatar 2022, asumió inmediatamente el cargo, aunque tampoco logró revertir el presente del equipo, que posteriormente cayó frente a Japón y Países Bajos para despedirse sin posibilidades de avanzar. Se espera para conocer si seguirá al frente o no.

Lamouchi fue despedido en Túnez tras el debut en este Mundial. (Foto: Reuters) Lamouchi fue despedido en Túnez tras el debut en este Mundial. (Foto: Reuters)

Herve Renard junto al plantel ante Túnez (REUTERS) Herve Renard junto al plantel ante Túnez (REUTERS)

Tras finalizar la fase de grupos también presentaron su renuncia el coreano Myung-Bo y el escocés Clarke. Corea del Sur no consiguió clasificarse entre los mejores terceros después de finalizar por detrás de México y Sudáfrica, mientras que Escocia quedó eliminada tras sumar apenas un triunfo en tres presentaciones.

Hong Myung-bo tras la derrota ante Sudafrica. (AP Photo/Moises Castillo) Hong Myung-bo tras la derrota ante Sudafrica. (AP Photo/Moises Castillo)

Por último, aparece el checo Koubek. El entrenador dejó la selección de República Checa de común acuerdo con la federación luego de un flojo desempeño en este Mundial, en el que su equipo apenas consiguió un punto sobre nueve posibles.

Koubek ya no es más el DT de República Checa. (Foto: EFE) Koubek ya no es más el DT de República Checa. (Foto: EFE)

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