​Benfica despidió a José Mourinho y confirmó que se marcha al Real Madrid 

Terminó la novela. Tras confirmarse la reelección de Florentino Pérez en el Real Madrid, el Benfica despidió a José Mourinho y anunció que el entrenador continuará su carrera en el Merengue.

Con un sentido y breve mensaje, el elenco de Portugal le agradeció al técnico por sus servicios e hizo mención directa a su próximo destino. ” El club ha formalizado su intención de contratarlo por 15 millones de euros y él ha dado su consentimiento“, aseguraron.

¿Cómo le fue a José Mourinho durante su primer paso por el Real Madrid?

José Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013. Durante su gestión, se hizo cargo del equipo en 178 partidos de los cuales ganó 127, empató 28 y solo perdió 23. A su vez, conquistó tres trofeos: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Además de los títulos, el entrenador portugués le devolvió al Merengue el protagonismo continental al alcanzar tres semifinales consecutivas de la Champions, algo que el club no conseguía desde hacía años.

José Mourinho en el Real Madrid. (EFE) José Mourinho en el Real Madrid. (EFE)

Real Madrid oficializó la salida de Álvaro Arbeloa y prepara el terreno para presentar a José Mourinho como su reemplazante

A través de un comunicado difundido este martes, la institución anunció que ambas partes alcanzaron un acuerdo para cerrar un ciclo que comenzó a mediados de enero y que estuvo marcado por un contexto complejo.

“El Real Madrid y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, informó el club. Además, destacó la trayectoria del exdefensor dentro de la institución y agradeció su compromiso durante todos estos años. “Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”, añadió el comunicado.

La decisión no sorprendió dentro del entorno madridista. Desde hace varias semanas se especulaba con la salida del entrenador una vez finalizada la temporada. Los malos resultados, la ausencia de títulos y las dificultades para estabilizar al plantel terminaron inclinando la balanza hacia un cambio de rumbo.

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